Wordt het de week van Lukaku? Romelu versus Ronaldo: nog drie goals Kristof Terreur

17 augustus 2020

13u30 0 Europa League Komt hij vanavond weer wat dichter bij Ronaldo (de Braziliaanse)? Nog drie goals en Romelu Lukaku kan 'Il Fenomeno' evenaren als strafste spits in een debuutseizoen bij Inter Milaan. Vanavond wacht Shakhtar, en vrijdag de finale?



Zijn idool was Adriano, niet Ronaldo - was hij te jong voor. Toch heeft 'Big Rom' herinneringen aan de Braziliaanse machine. Een videocassette die ze wel eens afspeelden in huize Lukaku. Op 6 mei 1998 was hij net geen vijf jaar, maar naar eigen zeggen kan hij zich nog altijd de UEFA Cupfinale tussen SS Lazio en FC Internazionale in het Parc des Princes herinneren. Een droge 0-3 met goals van Zamorano, Zanetti en 'Man van de Match' Ronaldo. "Het is de eerste finale die me bijstaat", zegt Lukaku. "Dat vergeet je nooit." Vanaf dan had hij, naar eigen zeggen, een zwak voor Inter. In Wintam herinneren ze zich nog de jonge Lukaku met een afgedragen replicashirt van Adriano.

Nog drie goals en Lukaku kan straks Ronaldo, ongetwijfeld Inters meest talentrijke aanvaller ooit, evenaren in de cijfers - op andere vlakken maken we de vergelijking niet. Het strafste debuutseizoen voor een spits in het shirt van de Nerazzurri. Hij heeft er hard voor gewerkt. 'Big Rom' is niet zozeer met dat record bezig. Liefst van al zet hij zijn voet naast hem in de prijzen. Ronaldo won destijds de UEFA Cup - de voorloper van de Europa League - in zijn eerste jaar bij Inter. Voor Lukaku moet het zijn eerste trofee in buitenlandse loondienst worden. De FA Cup bij Chelsea, waarin hij een kleine bijdrage had, telt hijzelf evenmin mee. Het is al negen jaar wachten.

Nooit was Lukaku beter dan dit seizoen. Nooit heeft hij zo veel gescoord. Nooit heeft hij in een systeem dat op hem is afgesteld, zo goed meegevoetbald. Het lijkt nu of nooit.

