Wolves winnen met Dendoncker eerste Europese duel in bijna 40 jaar, ook Sels aan de winst met Straatsburg LPB

25 juli 2019

23u25

Bron: Belga 0 Europa League Wolverhampton heeft zijn eerste Europese wedstrijd in net geen 40 jaar afgesloten met een overwinning. In de tweede voorronde van de Europa League boekten de Wolves, met Leander Dendoncker, een 2-0-zege in de heenmatch tegen het Noord-Ierse Crusaders.

Diego Jota luisterde na 37 minuten de rentree op met een snoeiharde volley in de winkelhaak: 1-0. Wolverhampton domineerde ook na de pauze, maar moest wachten tot de blessuretijd om zijn voorsprong te verdubbelen. Invaller Vinagre strafte een zeldzaam foutje van de Crusaders-doelman af. Dendoncker, die na een seizoen op huurbasis deze zomer definitief overgenomen werd van Anderlecht, maakte de match vol. Het laatste Europese duel van Wolverhampton dateerde van 1980, toen in de eerste ronde van de UEFA Cup met 3-2 verloren werd van PSV.

Straatsburg deed in eigen huis een goede zaak door het Israëlische Maccabi Haifa te verslaan met 3-1. Doelman Matz Sels liet zich in de eerste helft verrassen door een afstandsschot van Plakushchenko. Straatsburg kwam op slag van rust langszij. Habashi gleed weg in het strafschopgebied en trok zijn opponent ostentatief neer. Rood voor de Israëlische verdediger, strafschop voor de thuisploeg. Ajorque miste niet. Na de pauze profiteerde de thuisploeg van het numerieke overwicht. Invaller Thomasson en Martin diepten de score verder uit.

AZ Alkmaar nam het in eigen stadion op tegen de Zweedse bekerwinnaar Häcken. De Nederlanders konden niet profiteren van het thuisvoordeel, want met verdediger Stijn Wuytens een uur op het veld bleef het 0-0.

In Glasgow ging het Luxemburgse Niederkorn met 2-0 onderuit op het veld van Rangers. Aribo en Ojo scoorden voor de ploeg van Steven Gerrard. Nadien liet Tavernier vanaf de stip na de boeken helemaal dicht te doen. Mayron de Almeida, die in de Europa League-voorrondes al drie keer de weg naar doel vond, speelde 90 minuten voor de Luxemburgers. Aanvaller Jacky Mmaee werd bij het begin van de tweede helft ingebracht, maar kon het tij niet keren.

Molde slaagde er niet in zijn heenmatch tegen het Servische Cukaricki te winnen. Doelman Alex Craninx hield voor eigen publiek wel zijn netten schoon, maar zijn Noorse team bleef steken op 0-0.

In het Georgische Tbilisi geraakt het Schotse Aberdeen niet voorbij Chikura. Beide clubs scoorden vanop de stip om elkaar uiteindelijk in evenwicht te houden (1-1). Bij Aberdeen maakte Funso Ojo, overgekomen van Scunthorpe United in het tussenseizoen, de match vol.

Ziguy Badibanga (ex-Anderlecht) veroverde met het Kazachse Ordabasy een gunstige uitgangspositie door in het Tsjechische Mlada Boleslav 1-1 gelijk te spelen. De Brusselse winger speelde de volledige wedstrijd.