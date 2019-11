Wolfsburg-coach Glasner: “We gaan tegen AA Gent vol voor de zege” GVS

06 november 2019

14u45

Bron: Belga 0 Europa League AA Gent probeert morgen op de vierde speeldag van de Europa League zijn kansen op een Europese lente gaaf te houden bij Wolfsburg. Oliver Glasner, trainer van het Duitse team, belooft de Gentenaars een warm welkom. “We zullen er morgen alles aan doen, om als winnaar van het veld te gaan”, blikte de T1 vandaag vooruit.

Twee weken geleden pakte Gent in de Ghelamco Arena in extremis een punt tegen de Duitsers (2-2). Roman Yaremchuk duwde in de extra tijd de gelijkmaker binnen, al zag Wolfsburg daar gevaarlijk spel. “Dat we in Gent niet wonnen, lag duidelijk aan dat onterechte doelpunt in de toegevoegde tijd”, vertelde Glasner. “Dat kleine tikkeltje, dat we tekort kwamen voor de zege, willen we morgen aan onze kant hebben. We maakten in Gent twee doelpunten en dwongen ook nog enkele zuivere kansen af. Dat moeten we morgen weer doen.”

“Het is niet omdat we tegen Gent en vorig weekend in de Bundesliga tegen Dortmund (3-0-verlies, red.) de wedstrijd na 55 minuten uit handen gaven, dat we staan te slapen op het veld. We trainen al maanden op bepaalde zaken, die er in periodes al uitkomen maar nog niet een hele match. Maar ik herhaal: we willen morgen winnen en ons nadien plaatsen voor de volgende ronde.”

Wolfsburg en Gent staan halfweg in poule I aan kop met elk vijf punten. Oleksandrija en Saint-Étienne volgen met twee punten.