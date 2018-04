Wat u zeker moet zien na avondje EL: Ramsey flikkert het leer met sublieme baltoets in doel Mike De Beck

06 april 2018

10u09 0

Arsenal lijkt de klus al te hebben geklaard in de kwartfinale van de Europa League. 'The Gunners' haalden op eigen veld met 4-1 uit tegen CSKA Moskou en vooral de 3-1 was van bijzonder mooie makelij. Net voor het halfuur kreeg Aaron Ramsey namelijk een geniale ingeving. Mesut Özil zorgde - hoe kan het ook anders? - voor de assist waarop de Welshman met een heerlijke baltoets doelman Akinfeev verschalkte. Het Russische sluitstuk kon alleen maar toekijken hoe het leer over hem in doel verdween.

De Russen hadden echter op dat moment ook al een propere treffer te pakken. Golovin krulde de bal op vrije trap heerlijk in de bovenhoek. Toen ook een belangrijk doelpunt, want hij tekende voor de 1-1. Uiteindelijk bleek Arsenal toch een maatje te groot.

Wat een geniale ingeving van @aaronramsey! 🤤🙌 pic.twitter.com/6WxCq60cKc Play Sports(@ playsports) link

Schilderwerken Golovin in actie! 😗🎨 pic.twitter.com/98GYQKHrzo Play Sports(@ playsports) link