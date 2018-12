Wat nu voor Club Brugge en Genk? Blauw-zwart moet Europese topclubs vrezen, Genk mag hopen op haalbare kaart VH/GVS/TLB

13 december 2018

21u54 2 Europa League Club Brugge en Racing Genk zijn de twee Belgische clubs die Europees overwinteren. Blauw-zwart kijkt maandag als niet-reekshoofd met een bang hartje naar de loting, terwijl de Limburgers als groepswinnaar in de Europa League als reekshoofd heel wat topclubs kunnen ontlopen.

Door het falen van Europese topclubs zoals Manchester United en AS Roma hoorde Club Brugge in de poulefase van de Champions League niet meer bij de vier beste derdes. Valencia, Lyon, Viktoria Plzen en Benfica staken de Belgische kampioen nog de loef af. Geen goed nieuws, want bij de loting maandag in Nyon (13u) zijn zij geen reekshoofd en hebben ze dus geen beschermd statuut. Dat wil zeggen dat Club Brugge op giganten zoals Chelsea, Napoli, Inter Milaan, Arsenal of Valencia kan vallen. Bovendien moet Club eerst thuis spelen en daarna pas uit - een nadeel.

Als groepswinnaar is Racing Genk sowieso reekshoofd. Zij ontlopen in hun zestiende finale van de Europa League dus wél heel wat toppers én hebben de luxe om eerst buitenshuis aan te treden. Nog dit: Genk overwinterde voor de vierde keer op rij - een knappe prestatie.

• Reekshoofden

Napoli (één van vier beste derde Champions League)

Inter (één van vier beste derde Champions League)

Valencia (één van vier beste derde Champions League)

Benfica (één van vier beste derde Champions League)

Bayer 04 Leverkusen (groepswinnaar groep A)

Salzburg (groepswinnaar groep B)

Zenit Sint-Petersburg (groepswinnaar groep C)

Dinamo Zagreb (groepswinnaar groep D)

Arsenal (groepswinnaar groep E)

Real Betis (groepswinnaar groep F)

Villareal (groepswinnaar groep G)

Eintracht Frankfurt (groepswinnaar groep H)

Racing Genk (groepswinnaar groep I)

Sevilla (groepswinnaar groep J)

Dynamo Kiev (groepswinnaar groep K)

Chelsea (groepswinnaar groep L)

Niet-reekshoofden

Club Brugge (niet één van vier beste derde Champions League)

Viktoria Plzen (niet één van vier beste derde Champions League)

Galatasaray (niet één van vier beste derde Champions League)

Shaktar Donetsk (niet één van vier beste derde Champions League)

FC Zürich (tweede groep A)

Celtic (tweede groep B)

Slavia Praag (tweede groep C)

Fenerbahce (tweede groep D)

Sporting CP (tweede groep E)

Olympiakos (tweede groep F)

Rapid Wenen (tweede groep G)

Lazio Roma (tweede groep H)

Malmö (tweede groep I)

Krasnodar (tweede groep J)

Rennes (tweede groep K)

BATE Borisov (tweede groep L) .

Een reekshoofd wordt aan een niet-reekshoofd gekoppeld. Ploegen uit hetzelfde land kunnen het niet tegen elkaar opnemen.