Wat nu, Anderlecht? Zwalpend paars-wit gaat ook tegen Dinamo Zagreb roemloos ten onder, Vranjes grote schlemiel Manu Henry

04 oktober 2018

20u47 56 Anderlecht AND AND 0 einde 2 DZA DZA Dinamo Zagreb

Het schip zinkt dieper. Een inspiratieloos Anderlecht ging vanavond opnieuw kopje onder: 0-2 tegen Dinamo Zagreb. Een domme strafschopfout van Vranjes - dé schlemiel vanavond - luidde de ondergang in. Hajrovic stuurde Didillon vanop de stip wandelen. Het ontbrak paars-wit ook vanavond aan ideeën. Vormcrisis. En de onstuimigheid van Vranjes gaf Dinamo nog een duwtje in de rug. Na tien seconden in de tweede helft liep de Bosnische verdediger tegen zijn tweede geel op – hij solliciteerde er eerder al naar. Een vos verliest zijn streken niet. Anderlecht de match wél. Een afgeweken schot van Gojak waaide zomaar voorbij Didillon in doel: 0-2. Het gemor van de voorbije matchen in de tribunes van het Astridpark maakte plaats voor verslagenheid. Nul op zes is de harde realiteit in de Europa League. Paars-wit scoorde niet in vijf van de laatste zes matchen. Van kwaad naar erger, heet dat dan.

