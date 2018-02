Waarom de Europa League vanavond wel de moeite waard is DPB en VDVJ

15 februari 2018

12u04 2 Europa League Vanavond staan de 1/16de finales van de Europa League op het programma. Het is geen PSG-Real Madrid of Juventus-Tottenham, maar toch staat er ook in de Europa League heel wat lekkers op het menu. Wij lijsten de interessantste duels voor u op.

Belgisch duel in Dortmund

Michy Batshuayi heeft een vliegende start genomen bij Borussia Dortmund. De Chelsea-huurling hielp 'Die Schwarzgelben' met 3 doelpunten in 2 matchen aan 6 op 6 in de competitie. Vanavond om 19u staat 'Batsman' opnieuw in de basis, ook al omdat Dortmund niet meteen over een vervanger beschikt. Met Atalanta Bergamo, achtste in de Serie A, krijgt Dortmund een niet te onderschatten tegenstander over de vloer, want de Italianen schakelde in de groepsfase Everton uit. Of Timothy Castagne (ex-Genk) zijn kans zal krijgen, valt te betwijfelen. Sinds de winterstop stond Castagne nog maar twee keer in de basis (waarvan één keer in de beker).

Musonda in de basis bij Celtic

Nog een Chelsea-speler die het goed doet op huurbasis: Charly Musonda. De aanvallende middenvelder kwam al drie keer in actie voor Celtic en staat ook tegen Zenit in de basis. Rode Duivel Dedryck Boyata moet afhaken met een blessure. Coach Brendan Rodgers liet weten dat de medische staf alles doet om Boyata nog klaar te stomen, maar wellicht is hij een paar weken out.

Italiaanse nummer 1 tegen Duitse nummer 2

Napoli, de leider in de Serie A, moet het vanavond zonder Dries Mertens stellen in de heenwedstrijd tegen RB Leipzig. De Rode Duivel is geschorst nadat hij in de groepsfase van de Champions League drie gele kaarten verzamelde. De Napolitanen zullen wellicht met hun sterkste ploeg aantreden, want de tegenstander is niet min. Leipzig is in Duitsland, ver achter Bayern, 'the best of the rest'. Al kan het vanavond om 21u niet rekenen op hun twee sterkhouders Naby Keita (geschorst) en Emil Forsberg (geblesseerd).

Nog Rode Duivels in actie

Yannick Carrasco trekt met Atlético naar Kopenhagen. De flankspeler begon afgelopen weekend op de bank en mag vanavond weer hopen op een basisplaats. Adnan Januzaj neemt het met Real Sociedad op tegen die andere Red Bull-ploeg, Red Bull Salzburg. Jordan Lukaku pendelt al een tijdje tussen bank en basiself en mag proberen met Lazio een goede uitgangspositie te versieren in Steaua Boekarest.

Debuut Hanni?

Geen Belg, maar mogelijk wel een opvallende debutant in Spartak Moskou - Athletic Bilbao. Sofiane Hanni werd opgenomen in de Europese selectie van de Russen en kan voor het eerst in actie komen bij zijn nieuwe werkgever.

Arsenal naar het koude Östersund

The Gunners nemen het vanavond op tegen het nietige Östersund, waar de zon al ondergaat om 16u40. De Zweden, gecoacht door de 42-jarige Brit Graham Potter (ex-Southampton onder andere), schakelden in de vorige rondes al Galatasaray en Hertha Berlijn uit. Wenger kan zijn jongens dus maar beter behoeden voor onderschatting. Arsenal kan niet rekenen op Aubameyang, want die is niet speelgerechtigd in de Europa League.