Vreselijke duwfout en knokpartij mét fans: Williams ontsnapt onbegrijpelijk aan rood (en maakt twee minuten later de gelijkmaker)

Iets voorbij het uur maakte Everton-speler Ashley Williams een stevige duwfout op Lyon-doelman Anthony Lopes. Het gevolg: een knokpartij met de spelers van de bezoekende club én enkele fans. De verdediger van Wales kreeg slechts geel. Onbegrijpelijk. Het toppunt moest dan misschien nog komen, want wie maakte twee minuten later de aansluitingstreffer? Juist: Ashley Williams. Tussen de knokpartij en de gelijkmaker werd Mirallas naar de kant gehaald voor Sandro Ramirez. 1-1 werd uiteindelijk niet de eindstand, want Bertrand Traoré legde een kwartier voor affluiten de 1-2-eindstand vast.



Timothy Castagne kwam niet van de bank bij Atalanta, dat met 3-1 won van Apollon Limassol. Met één op negen ziet de situatie er voor Everton in Groep E benard uit. Atalanta is leider met zeven punten, Lyon volgt op twee eenheden. Limassol verzamelde twee punten in drie wedstrijden.

WTF is happening at #Everton @Iromg @mikeparry8 Williams should never play again for #EFC pic.twitter.com/UFKTxvTtnO ¿¿DAZZA(@ DazzaL1965) link

