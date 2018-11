Vreselijke blessure voor Welbeck: Arsenal-aanvaller krijgt zelfs zuurstof toegediend Redactie

08 november 2018

22u34

Bron: AD.nl 0 Europa League Arsenal-aanvaller Danny Welbeck moest vanavond in het Europa League-duel tegen Sporting Lissabon na een halfuur met een brancard van het veld. De enkelblessure leek ernstig. De Engelsman kreeg zelfs zuurstof toegediend.

Welbeck liep de blessure op na een luchtduel met Bruno Gaspar. De spits van ‘The Gunners’ kwam daarna verkeerd terecht en riep direct om hulp. Welbeck werd nadien vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang.

Er werd uiteindelijk niet gescoord in het ‘Emirates Stadium’. Eindstand: 0-0. Arsenal blijft in Groep E leider met tien op twaalf. Sporting is tweede met zeven punten.