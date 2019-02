Vormer en Leko in koor: “De eerste helft was dramatisch” DMM

21 februari 2019

23u00

Bron: Sporza 0 Europa League De Europa League-campagne van Club Brugge na de winterstop heeft welgeteld twee wedstrijden geduurd. Een teleurstelling voor blauw-zwart, zeker na de 2-1-overwinning tegen Salzburg vorige week. Coach Ivan Leko sprak achteraf van een pijnlijk resultaat bij Sporza.

4-0 werd het in Salzburg en dat was voor Club Brugge een stevige ontnuchtering. Ook voor Ivan Leko. “We wilden voetballen vanuit onze sterkte, maar dit is een dramatische resultaat. Salzburg is een goeie ploeg. We kenden hun sterkte. We hadden zelf goeie kansen met Wesley en Dennis. Als je 3-1 maakt, dan is er paniek. Op fysiek vlak waren we de laatste 20 minuten ook beter. De wil en het geloof was er, maar op zo’n niveau moet je een fantastische wedstrijd spelen.”

De surprise van de chef pakte ook in Oostenrijk niet goed uit. Sofyan Amrabat mocht starten op de plaats van Krépin Diatta. De zomeraanwinst kon weinig klaarmaken. “Hij is geen centrale verdediger en geen rechtsbuiten. Hij is gewoon een goeie middenvelder. Maar we wilden het proberen met iemand met winnersmentaliteit. Dit was niet zijn meest gelukkige wedstrijd. Het is jammer voor hem, maar hij is sterk genoeg om uit deze situatie te komen.”

Ook doelman Ethan Horvath kende niet zijn beste avond, al denkt Leko niet dat Club met een keepersprobleem zit. “Neen, dat denk ik niet. Die penaltyfase was niet nodig en bij de andere fases moest Horvath een fantastische dag hebben om iets te redden. Het was vandaag geen kwestie van Ethan of Sofyan. We moesten een fantastische wedstrijd spelen om iets te rapen en dat ging niet. Het was soms een goed Club, maar soms te naïef en te romantisch.”

Vormer: “Eerste helft was dramatisch”

Voor Ruud Vormer was vooral de eerste helft slecht. Club slikte drie goals en mocht de kwalificatie helemaal vergeten. “De eerste helft was dramatisch, daar hebben we het verpest. In de tweede helft zetten we het wel recht. De coach ging even los in de kleedkamer tijdens de rust, wat normaal is. Ik had op zich nog wel het gevoel dat er meer in zat. Maar je staat hier met 4-0, hé. Qua verdedigen was het als team ook niet te best. Het is gewoon een goed team: eerlijk is eerlijk. Als je er vier in het bakkie krijgt, heb je niks te vertellen!”