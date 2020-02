Vorige week nog penalty gemist in Youth League, nu maakt Maxim De Cuyper (19) zijn grote debuut tegen Man United ABD

20 februari 2020

18u16 0 Europa League Wordt het een debuut om in te kaderen? Linkervleugelspeler Maxim De Cuyper (19) speelt dadelijk zijn eerste profmatch uit zijn carrière. In de Europa League, tegen Manchester United. Er zijn slechtere teams om tegen te debuteren.

Een onuitgegeven elftal. Mét youngster Maxim De Cuyper in de basis. Coach Philippe Clement durft - hij liet ook Charles De Ketelaere zijn debuut vieren op het Europese toneel. Tegen United zal De Cuyper de linkerflank voor zijn rekening nemen in de klassieke 3-5-2-formatie van Club Brugge. De positie die hem het best ligt met zijn loopvermogen. Naar verluidt is het een timide jongen, maar eens op het veld een leidersfiguur. Dat bewees hij al bij de Brugse beloften, waar hij aanvoerder is. Opvallend: vorige week miste De Cuyper - als beste man op het veld - nog in de penaltyreeks in de Youth League-barragematch tegen Rennes. ‘t Was een domper, maar nu volgt het grote debuut.

De Cuyper wordt hoog ingeschat bij Club. De voorbije jaren maakte hij veel progressie, de laatste weken klopte de youngster alsmaar nadrukkelijker op de deur. Op stage in Qatar raakte Clement helemaal overtuigd.

Mooie adelbrieven dus. Kan hij die kracht bijzetten tegen Manchester United?