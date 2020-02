Voorzitter Getafe gaat klacht indienen bij UEFA tegen Ajax én bijt van zich af: “We hebben hen een lesje geleerd” ABD

28 februari 2020

09u50

Bron: Onda Cero, AD.nl 4 Europa League Ajax en Getafe: neen, dat komt niet meer goed. De Amsterdammers werden gisteren uit de Europa League gekegeld door de verrassende Spanjaarden, die niet kunnen niet rekenen op veel sympathie door hun buitensporig tijdrekken en uitlokken van fouten. “Wat spelen ze irritant. Vreselijk, niet normaal”, klonk het onder meer bij Donny van de Beek. Maar Getafe dient Ajax nu van antwoord.

De voorzitter van Getafe, Ángel Torres, haalt in een interview op de Spaanse radio Onda Cero uit naar de Nederlandse recordkampioen. “We hebben ze een lesje geleerd. Niet alleen op vlak van voetbal, maar ook qua opvoeding en respect.”

“De Ajax-coach is begonnen met provoceren voordat de wedstrijd begon. Ze moeten leren om met een verlies om te gaan”, zei Torres, die ook klaagde over wat er op de tribunes gebeurde: “De familieleden van onze spelers werden geprovoceerd door fans van Ajax en hebben bier over zich heen gekregen. Hier gaan we het niet bij laten. We gaan een klacht indienen bij de UEFA.”

Mijn vrouw en kinderen zaten op de tribune en waren nat van het bier Getafe-rechtsback Damián Suárez

Ook rechtsback Damián Suárez was niet te spreken over de behandeling van de Getafe-aanhang in de Johan Cruijff ArenA. “Natuurlijk zijn we blij met de zege en dat we naar de volgende ronde gaan. Maar wat er op de tribunes is gebeurd... Dat kan echt niet. Mijn vrouw en kinderen zaten daar en waren nat van het bier.”

Lees ook: ‘“Na ‘de verschrikking’ en schande voor het voetbal”: Ajax nu ook al op rand van de exit in Europa League’

Van de Beek: “Scheidsrechter liet maar begaan”

Over de wedstrijd zelf zal nog lang nagekaart worden. Ajax won gisteren in eigen huis met 2-1. Maar dat was niet genoeg voor de kwalificatie - het duel in Getafe eindigde op 2-0. Een teleurstelling voor de Amsterdammers, die vorig seizoen nog de halve finales speelden van de Champions League.

“Vorige week hebben we ze in de kaart gespeeld en nu ook weer”, baalde middenvelder Donny van de Beek. “Al na vijf minuten stonden we met 1-0 achter. Niet na een mooie aanval. (zucht) Nee, ze mochten ingooien en zo maar scoren. Dan moeten wij plotseling vier doelpunten maken.”

En dat bleek onbegonnen werk tegen Getafe. De Spanjaarden speelden het sluw/smerig - zo u wil. Tijdrekken, fouten uitlokken en provoceren. Hun speelstijl is intussen alom bekend. Van de Beek was geërgerd. “En dan die scheidsrechter”, doelde hij op de Griekse arbiter Tasos Sidiropoulos. “Hij liet het maar gaan. Ze hebben niet eens een gele kaart gekregen voor tijdrekken. Nou, dan gaan ze er wel mee door, hoor.”

De trainer van van Getafe vond dan weer dat de spelers van Ajax slechte verliezers waren. “We hebben heel veel verwijten gekregen”, reageerde José Bordalás. “Maar kijk, we stoten wel door. Daar zijn we trots op. We zijn afgelopen week beschuldigd van alles. We zouden het spel expres ophouden. We maakten veel overtredingen en zouden toneel spelen. Maar het ergste vond ik nog dat ze ons een defensieve ploeg noemden. Ajax protesteerde vanaf de eerste minuut bij de scheidsrechter. Ze hadden commentaar op alles wat we deden. Dat leidde tot een vrij intimiderende sfeer in het stadion. Maar wij vonden het een geweldige wedstrijd. We hebben genoten.”