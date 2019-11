Voorlopig staat Anderlecht nog op kop, maar AA Gent kan vanavond beste ploeg op UEFA Ranking zijn RN

28 november 2019

AA Gent kan vanavond in Saint-Etienne uitstekende zaken doen. De Buffalo’s hebben aan een punt genoeg om te overwinteren. Maar er staat ook flink wat prestige op het spel voor het team van Jess Thorup. Bij kwalificatie kan Gent de hoogst genoteerde Belgische club op de UEFA Ranking worden.

De ‘UEFA Club Coëfficient Ranking’ wordt samengesteld op basis van de laatste vijf seizoenen. In de Champions League zijn meer punten te verdienen dan in de Europa League en wie jaar na jaar Europees speelt, haalt daar uiteraard voordeel uit. AA Gent staat 40ste en telt dit seizoen al 6.000 punten. “Drieduizend voor de kwalificatiewedstrijden, duizend voor elk van onze twee zeges en de helft daarvan voor elk gelijkspel”, verduidelijkt manager Louwagie. “Als we nog één keer gelijkspelen, komen we gelijk met Anderlecht. Maar als we doorgaan, krijgen we daar nog punten bij. Kwalificatie betekent dat we hen passeren.”

