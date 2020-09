Voetbal Vlaanderen niet opgezet met feestje aan stadion Charleroi mét directeur Bayat: “We veroordelen zijn actie” Redactie

25 september 2020

Na de felbevochten 2-1-zege van Charleroi tegen Partizan werd er stevig gefeest buiten het stadion. Enkele spelers én algemeen directeur Mehdi Bayat trokken de straat op om samen met de achterban de kwalificatie voor de laatste Europa League-voorronde te vieren. Tientallen fans troepten samen en van enige social distancing was onder hen geen sprake. Toch deelden de Carolo’s de beelden, onder meer van een dansende Bayat, op hun Instagram-pagina. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, veroordeelt de actie op Twitter: “Ik zal hem hierover interpelleren op de volgende raad van bestuur van de KBVB”.



Aan onze redactie doet Bayat zijn relaas over het gebeuren. “De politie van Charleroi kwam ons vertellen dat buiten het stadion fans aan het wachten waren en we hen met enkele spelers gerust konden vergezellen. Het is toch geschiedenis die we aan het schrijven zijn... Dus we gingen naar buiten, bouwden een klein feestje en gingen na enkele minuten weer weg. Het is waar dat niet alles volgens de regels van sociale afstand verliep. Maar dat is het leven. Het volk, het publiek heeft er een beetje genoeg van. Ze hebben zin om terug buiten te komen, om emoties te beleven, om van sommige momenten te genieten. En het was buiten het stadion en de politie was aanwezig. Zij konden toch ingrijpen mochten ze dat nodig hebben geacht? Die ordehandhaving ligt niet bij mij, hé. Ik ben niet de politie”, aldus de voorzitter. (Lees verder onder de foto)

Uit de hoek van virologen valt het gedrag van de Charleroifans evenwel niet goed te praten. “We begrijpen wel dat voetbal veel emoties losmaakt, en voor mij is het ook niet plezant om altijd als een leraar met het vingertje te wijzen, maar dit is geen goed voorbeeld en we moeten dit afkeuren”, zegt Steven Van Gucht, voorzitter van het Wetenschappelijk Coronacomité. “We zien dat events met het nodige toezicht redelijk verlopen, maar het nagebeuren in de rand kan het risico verhogen om het virus te verspreiden. In Brusselse ziekenhuizen neemt het aantal patiënten toch weer toe. We zijn nog niet uit deze crisis, mogelijk moet het ergste bij de komst van de herfst en de winter zelfs nog komen.”

Van Gucht vindt ook dat de profvoetballers het voorbeeld kunnen geven, zelfs al mogen zij zich via de systematische testing op het virus contacten permitteren: “Maar profvoetballers hebben een enorme voorbeeldfunctie op fans. Die impact mogen we niet onderschatten. Als de spelers uitbundig dicht bij elkaar vieren, dan neigen fans hetzelfde te doen. Maar als de spelers zeggen: ‘We gaan het niet doen’, dan geven ze ook die boodschap aan de fans mee.”

Als voorzitter Voetbal Vlaanderen en lid van de raad van bestuur KBVB veroordeel ik ten stelligste het gedrag van onze bondsvoorzitter van gisterenavond n.a.v. de wedstrijd van Charleroi en zal ik hem hierover interpelleren de volgende raad van bestuur KBVB Marc Van Craen(@ PcAntwerpen) link

