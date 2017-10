Vitesse-coach hekelt ref: "Arbiter ontnam ons een doelpunt" PL

22u05

Bron: ANP 3 ANP Pro Shots Europa League Vitesse-coach Henk Fraser vond na afloop dat zijn team door de ref een doelpunt ontnomen werd tegen Zulte Waregem. "Ik had al niet veel met die man", aldus Fraser over de Kroatische scheidsrechter Ivan Bebek. "Maar dit was wel de druppel."

Bebek keurde bij een 1-1-stand een doelpunt van Luc Castaignos af omdat hij een overtreding zou hebben gemaakt op Michael Heylen. "Maar in werkelijkheid maakte die jongen juist de overtreding", mopperde Fraser voor de camera van FOX Sports. "Dat zijn cruciale beslissingen als beide ploegen elkaar niet veel ontlopen. Het is wel niet zo dat het allemaal aan de scheidsrechter ligt. We bouwden het spel te traag op en er lagen heel veel mogelijkheden in de omschakeling. Die hebben we helaas laten lopen. We hadden het zelf ook beter moeten doen. De uitslag was misschien wel terecht. Maar wij hadden hier meer moeten uithalen."