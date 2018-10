Vijf matchen op zes zonder goals: nog nooit vertoond in geschiedenis Anderlecht DEA/JSE

Niet gescoord in Genk (1-0) en in Trnava (1-0), een opkikker met twee goals tegen Standard (2-1), maar vervolgens drie vette nullen tegen Union (0-3), STVV (0-0) en nu dus ook tegen Dinamo Zagreb (0-2). In zijn laatste zes matchen kwam Anderlecht vijf keer niet tot scoren. Het hoeft niet te verbazen dat dit in de geschiedenis van paars-wit nooit is vertoond. In het seizoen 1924-1925 kwam Anderlecht wel in de buurt: toen bleef de nul vier keer in vijf matchen op het bord.