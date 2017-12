VIDEO: Speelse hond verstoort Europa League-duel van ex-coach Club Brugge XC

Bron: AD.nl 0 AFP Europa League Bij de Europa League-wedstrijd tussen Vardar Skopje en Rosenborg was er een kort oponthoud. De oorzaak: er liep een hond op het veld. Vardar-keeper Filip Gacevski probeerde het diertje van het terrein te krijgen, al liep dat niet van een leien dakje.

Op dat moment stond het al 1-1. Ytalo bracht de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong. Rosenborg-spits Nicklas Bendtner maakte vlak voor de rust de gelijkmaker. Dat was ook de eindstand. Zo boek Vardar en coach Cedomir Janevsi (aan het roer bij Club Brugge in 2007, red.) in groep L zijn eerste punt. Ook Rosenborg was op voorhand al uitgeschakeld in de poule waarin Zenit en Real Sociedad verder bekeren. In Spanje won Zenit met 1-3 en werd daarom groepswinnaar.

