VIDEO: Jongeren gaan stevig in de clinch met politie na verlies Marseille in Europa League-finale TLB

17 mei 2018

07u38

Bron: France Bleu Provence 0 Europa League In Marseille is het gisteravond tot rellen gekomen. Na de nederlaag van Olympique Marseille in de Europa League-finale tegen Atlético Madrid, trok een groep jongeren naar de Oude Haven in Marseille. Daar gooiden ze met projectielen richting de politie, die antwoordde met traangas.

De finale zelf vond plaats in Lyon, maar heel wat fans van 'L'OM' bleven in Marseille om de eindstrijd te volgen. De Fransen verloren echter met 0-3 en niet lang na het laatste fluitsignaal raakte den sfeer verhit in Marseille. Ondanks de aanwezigheid 300 agenten in de straten van de Zuid-Franse stad, kwam het toch even tot chaos.

Er werden vuilbakken en vuilzakken in brand gestoken, de politie werd bekogeld met projectielen en er werden (rook)bommetjes afgestoken. Volgens de politie van Bouches-du-Rhône was de situatie rond de half één weer onder controle en werden ongeveer tien relschoppers opgepakt.

#OMATM #CRS sur la Canebiere #Marseille pic.twitter.com/vI0VQ6aqn3 France Bleu Provence(@ bleuprovence) link