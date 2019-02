VIDEO. Indrukwekkend: fans begeleiden spelersbus van Zenit met spectaculaire vuurshow

Fuori fa freddo, ma dentro è un inferno 🔥

Show how the hell looks like🔥 💪

Manca poco, non vedo l'ora di tornare a lottare con voi 💙#ИдетВолна🌊 #TheWaveIsComing🌊 #ZenitFenerbahce pic.twitter.com/QyfZiaRLld

Claudio Marchisio(@ ClaMarchisio8)