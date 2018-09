VIDEO. Ex-Bruggeling scoorde fraai eerste EL-goal van dit seizoen, maar de atoomraket van de 'nieuwe Dembélé' doet pas écht alle monden openvallen YP

20 september 2018

45 seconden: langer had Carlos Bacca niet nodig om het eerste doelpunt van de Europa League anno 2018-2019 tegen de touwen te jagen. En 't was een fraaie: de Colombiaan die in Europa pas echt doorbrak bij Club Brugge nam de bal op de slof en Rangers-doelman Allan McGregor mocht meteen vissen. Uiteindelijk zouden de Schotten van coach Steven Gerrard wel een punt uit de brand slepen tegen de 'Gele Duikboot' (2-2).

Maar beter dan de goal van Ismaïla Sarr werd het niet meer. De jonge Senegalees van Rennes had er wel een halfuur voor nodig, maar zijn treffer was wel van ongekende schoonheid: naar binnen snijden vanop links, de kaats opzoeken van de ploegmaat en vervolgens snoeihard in de bovenhoek poeieren. Mede dankzij de wereldgoal van de winger die nu al de 'nieuwe Ousmane Dembélé' wordt genoemd, haalde Rennes het met 2-1 van Jablonec.

