VIDEO. De ene keer geniaal, de andere keer het spoor volledig bijster: Quaresma laat zich bij Europese uitschakeling opmerken met horrortackle DMM

13 december 2018

21u49 0 Europa League Niet Besiktas, maar wel Malmö gaat met Genk mee naar de 1/16de finales in de Europa League. Gespreksonderwerp na de partij was niet zozeer de Turkse uitschakeling, maar wel de doodschop die Ricardo Quaresma aan zijn tegenstander uitdeelde.

Besiktas en en Malmö mochten onderling uitmaken wie met Genk mee zou gaan naar de 1/16de finales. De sfeer was zinderend in Istanbul, maar de thuisploeg kon maar weinig klaarmaken. De enige goal van de partij viel na de pauze, in het voordeel van de Zweden. Antonsson glipte vijf minuten na rust door de Turkse buitenspelval en werkte de bal koeltjes voorbij Karius. Toen Quaresma wat later meteen rood kreeg voor een bikkelharde tackle, was de match gespeeld.

Een verschrikkelijke doodschop was het echt wel van de Portugees. Die revancheerde zich na een mislukte dribbel in de 63ste minuut met een schurkentackle op invaller Franz Brorsson. De Zweed kon na verzorging gelukkig verder voetballen. De ref met dienst had na de fase wel geen andere keuze dan een rode kaart uit zijn borstzak te toveren. De beelden hieronder zeggen genoeg.

