VIDEO. Alle remmen los: Eden Hazard laat heupen swingen op feestje na Europa League-winst

30 mei 2019

De Europa League ging gisteren naar Chelsea en dat ging met een stevig feestje gepaard bij Eden Hazard en co. In het Four Seasons Hotel in Baku gaven de Brazilianen het ritme aan. Opzwepend slagwerk, begeleid door beats. Ook Eden Hazard, ‘Hazardinho’ voor de vrienden, liet de heupen swingen, de dikke billen trillen op de dansvloer. Hazard smeet zich – telefoons werden bovengehaald, de filmpjes in de WhatsApp-groepen gedeeld. Alle remmen los.

Eden the Dancing Hazard 😂🔥🕺🏽🕺🏽🕺🏽🕺🏽pic.twitter.com/sp2Nwnsqit sarrismoFC 🏆(@ _cfcHQ) link

