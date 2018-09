Vanhaezebrouck: "We weten wat we mogen verwachten. Een ploeg met ervaring die fysiek sterk is en aanwezig in de duels" Redactie

19 september 2018

21u17

Bron: Belga 0 Europa League Anderlecht trapt morgen (21u) zijn Europese campagne af op het veld van het Slovaakse Spartak Trnava. Volgens Hein Vanhaezebrouck wordt het duel met de Slovaakse kampioen een pittige wedstrijd.

"We weten wat we mogen verwachten. Een ploeg met ervaring die fysiek sterk is en aanwezig in de duels", verklaarde de oefenmeester op de persconferentie, daags voor de confrontatie. De RSCA-coach legde zijn oor alvast te luister bij zijn aanwinst James Lawrence. De verdediger speelde vier jaar voor het Slovaakse AS Trencin. "We hebben uiteraard goed geluisterd naar James Lawrence. Logisch, aangezien hij zoveel jaren in Slovakije en tegen Trnava gespeeld heeft", voegde Vanhaezebrouck er nog aan toe. Donderdag kan Anderlecht alvast niet rekenen op Lawrences ervaring. De Engelsman is in België gebleven met een hersenschudding.

Naast Vanhaezebrouck sprak ook Adrien Trebel de pers toe. De draaischijf op het Anderlechtse middenveld had, bezorgd om zijn buikspieren, een expert geraadpleegd. "Ik hoef me op dit moment niet al te veel zorgen te maken over een mogelijke operatie", verzekerde de Fransman.

Naast Spartak Trnava zit Anderlecht met het Kroatische Dinamo Zagreb en het Turkse Fenerbahce in groep D.