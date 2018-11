Vanhaezebrouck: “We maakten zeker naar het einde toe meeste aanspraak op de drie punten” Redactie

29 november 2018

22u30

Bron: Belga 0 Europa League RSC Anderlecht heeft zijn Europese blazoen niet kunnen oppoetsen. Het Brusselse team, vooraf al zeker van de uitschakeling, geraakte op de vijfde speeldag van de Europa League niet voorbij het wel erg middelmatige Spartak Trnava (0-0). "We verdienden te winnen, maar kwamen vooraan wat punch tekort", reageerde de Anderlechtse T1 Hein Vanhaezebrouck.

Anderlecht moest heel wat sterkhouders missen, en startte met een ietwat onuitgegeven elftal aan de wedstrijd. "In het begin hadden we het ook wat moeilijk", analyseerde HVH. "Maar we hebben ons herpakt, en maakten zeker naar het einde toe de meeste aanspraak op de drie punten. Het doelpunt viel helaas niet. Matchen als vandaag dienen ook om bij te leren, en ik zag dat mijn spelers dingen hebben opgestoken tijdens de partij."

Onder leiding van Michael Verschueren, de nieuwe sterke man van de sportieve cel van paars-wit, zal het sportieve departement van de club de volgende maanden uitbreiden met enkele nieuwe namen. Pär Zetterberg vervoegde de staf al, als assistent van Vanhaezebrouck. Officieel luidt het dat de Zweedse oud-middenvelder pas vanaf januari zijn intrede maakt, maar hij zat tegen Trnava al op de bank. "Pär kan zich op die manier inwerken", legde de T1 uit. "Zo rolt hij er al wat in. Hij kan al bepaalde dingen aanbrengen en onze jonge spelers bijstaan."

Ook de andere wedstrijd in groep D, tussen Fenerbahçe en Dinamo Zagreb, eindigde op 0-0. Zagreb (13 ptn) voert de groep aan en is zeker van groepswinst. Fenerbahçe (8 ptn) volgt als tweede en heeft de kwalificatie beet. Trnava (4 ptn) en Anderlecht (2 ptn) sluiten de rangen en zijn uitgeschakeld. Op de zesde en laatste speeldag, op 13 december, maakt Anderlecht de verplaatsing naar Zagreb. Trnava ontvangt Fenerbahçe. Bij die wedstrijden staat dus niets meer op het spel.

Trnava-coach verrast na exit door draw: “0-0 is prima resultaat, winnen was geen must”

Spartak Trnava verlaat na een 0-0 Anderlecht met een punt. De Slovaakse kampioen is door het gelijkspel na vijf speeldagen uitgeschakeld voor de knock-outfase van de Europa League. Maar dat zorgt bij trainer Radoslav Latal niet voor een bitter gevoel, integendeel. “Ik ben heel blij dat we na vijf matchen vier punten hebben, de wedstrijd van de laatste speeldag tegen Fenerbahçe wordt de kers op de taart”, verklaarde de 48-jarige Tsjech na afloop.

Trnava had voor de aftrap nog een waterkans op de volgende ronde. Omdat ook de andere wedstrijd in groep D, tussen Fenerbahçe en Dinamo Zagreb, op 0-0 eindigde, vervoegt Fenerbahçe (8 ptn) groepswinnaar Zagreb (13 ptn) naar de volgende ronde. Trnava (4 ptn) en Anderlecht (2 ptn) sluiten de rangen. Enkel met een zege op Anderlecht waren de Slovaken nog in de running voor de tweede stek.

“Maar ik ben niet teleurgesteld met deze 0-0", verklaarde Latal toch wat verrassend. “Het is een goed resultaat tegen een stabiele ploeg als Anderlecht. Of we naar het einde risico’s hadden moeten nemen om alsnog te drie punten te pakken? We waren tevreden met de draw, en wilden de nul houden. Ons verdedigende plannetje klopte, we speelden defensief een perfecte match. Aanvallend was het wel wat minder, maar onze focus lag op de clean sheet en daar zijn we in geslaagd.”

Trnava kon in het Constant Vanden Stockstadion rekenen op enkele honderden vurige Slovaakse fans. “Hun steun heeft ons echt geholpen tijdens de wedstrijd. Zij sleurden ons er op moeilijke momenten door. Ik wil onze supporters bedanken dat ze de verplaatsing naar België hebben afgelegd. Ook dankzij hen pakken we hier een punt.”

Op de zesde en laatste speeldag, op 13 december, maakt Anderlecht de verplaatsing naar Zagreb. Trnava ontvangt dan in zijn ‘galawedstrijd’ Fenerbahçe. Bij die duels staat dus niets meer op het spel.

