Vanhaezebrouck voor Fenerbahçe: “Verlies is uit den boze, dan denk ik dat het over is” PJC

24 oktober 2018

14u01 0 Europa League Hein Vanhaezebrouck is er de coach niet naar om rond de pot te draaien. Het was in aanloop naar Fenerbahçe niet anders: “Dit is een cruciaal tweeluik.”

Een nederlaag in Trnava en ook thuis tegen Dinamo Zagreb nul punten. Het spreekt dan ook voor zich dat Anderlecht tegen Fenerbahçe wel moet winnen om de kansen op Europese overwintering gaaf te houden. “Het wordt een cruciaal tweeluik, dat we liefst beginnen met een zege”, aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. “Bij een draw is het nog niet voorbij, maar dan moeten we in Turkije gaan stunten, wat niet zo simpel is. Verlies is uit den boze, dan denk ik dat het over is.”

Het Constant Vanden Stockstadion loopt morgenavond niet vol en aangezien er veel Turken present zullen tekenen, speelt Anderlecht in de praktijk misschien eerder een ‘uitmatch’. Vanhaezebrouck haalde de schouders op: “Dat kan, maar ik houd van goedgevulde stadions met veel sfeer.”

Ook de hamstringblessure van Nany Dimata, die drie keer scoorde tegen Cercle en vanochtend niet op het oefenveld verscheen, kwam ter sprake. Vanhaezebrouck deed geheimzinnig, maar liet uitschijnen dat de aanvaller out is voor de derde Europa League-speeldag. “Hij heeft niet getraind, dus…”