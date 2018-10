Vanhaezebrouck: "Niet iedereen is op dat gebied blijkbaar even professioneel" - Trebel: "Het is hier geen Club Med" GVS/ODBS

04 oktober 2018

22u35

Bron: VRT/RTL 0 Europa League Hein Vanhaezebrouck was uiteraard teleurgesteld na de lamentabele match van Anderlecht tegen Dinamo Zagreb (0-2). "We gaven simpelweg te grote cadeaus weg." Al laakte hij ook de professionaliteit van enkele van zijn spelers.

"Je weet op voorhand dat het heel moeilijk wordt als je speelt tegen een ploeg die van ons niveau is of misschien zelfs iets beter is", begon Hein Vanhaezebrouck zijn relaas. "Als er dan iets is wat je niet moet doen, is het cadeaus weggeven. Maar die eerste goal en die rode kaart waren simpelweg grote cadeaus. We schieten twee keer onszelf in de voet. Vranjes moet die eerste tackle gewoon niet inzetten. Hij hypothekeert daarmee onze match."

"We begonnen nochtans met goede intenties, maar we hebben geen geluk in deze periode. Wij trappen tegen een verdediger en de bal hobbelt naast. Zij scoren met een afgeweken schot. Tja... het is wachten tot dat keert."

Toch wil de oefenmeester die malchance niet als excuus inroepen en kijkt hij naar zijn eigen troepen. "Ik heb de indruk dat niemand klaar is. En velen leken het verkeerde schoeisel aan te hebben want we gleden vaak weg. Dat we dat al moesten merken tijdens de opwarming? Klopt. Niet iedereen is blijkbaar even professioneel op dat gebied. Dat zijn toch wel zaken die we moeten vermijden en de speler op moeten wijzen. Dat kan niet op ons niveau."

Vanhaezebrouck kan ook niet rekenen op zijn spitsen om de fouten van de verdedigers recht te trekken. Al drie matchen op rij werd er niet gescoord. "Ons gevaar kwam via dribbels en afstandsschoten. Die schoten waren nooit écht gevaarlijk. Het gebrek aan goals wordt stilaan ook een mentale kwestie. Santini mist een kans die hij negen op de tien keer zou binnenwerken. Maar wat kan ik doen? Ik heb geen andere opties meer hé. We hebben zowat alles al geprobeerd. Het is niet dat ik nog andere spitsen heb. We zullen het moeten doen met de jongens die we nu voorhanden hebben."

Hoe moet het nu verder? "We focussen ons nu uiteraard op de match van zondag tegen Zulte Waregem. Ook dat wordt geen makkelijke klus. Ik wil een goed resultaat neerzetten. En dan volgt de interlandbreak, waardoor hopelijk heel wat jongens hun hoofd kunnen leegmaken en moet goede moed terugkomen. Hopelijk kunnen we nadien een goede reeks neerzetten."

En ziet hij Anderlecht nog een kans maken om door te storen in de Europa League? "Dinamo Zagreb gaat door, dat is nu al duidelijk. Het zal dus met Fenerbahce een strijd worden om de tweede plek."

Kapitein Adrien Trebel sprak duidelijke taal. "Op Anderlecht wordt er veel van je gevraagd. Het wordt tijd dat iedereen dat eens in zijn hoofd steekt. Het is hier geen Club Med, we zijn hier niet voor ons plezier. We moeten snel hard aan het werk. Vandaag maken we het onszelf weer o zo moeilijk. We werken ons in de nesten met die weggeefgoals. Broodnodig dat iedereen snel wakker wordt, zowel in de competitie als in Europa, want we zijn er gewoon niet", sprak hij bij RTL. De Fransman wil vooral de focus leggen op herstel in de competitie. "Het wordt moeilijk om nog te overwinteren in de Europa League. De competitie is nu de prioriteit." Zondag om 14u30 maakt Anderlecht de verplaatsing naar het ook geplaagde Zulte Waregem van Francky Dury.