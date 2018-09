Vanhaezebrouck hoopt op... Morioka: "Ja, we missen creativiteit" Pieter-Jan Calcoen in Slovakije

21 september 2018

08u58 2 Europa League Het valt niet meer te ontkennen. "Ja, we missen creativiteit", knikte Hein Vanhaezebrouck. Hij is zelfs zo radeloos dat hij hoopt dat Ryota Morioka snel weer fit is.

Morioka behoorde in het begin van het seizoen niet tot de plannen van Vanhaezebrouck. De Japanner had nauwelijks gewerkt op vakantie en had een fysieke achterstand. Op geen enkel moment leek het erop dat hij weer in de ploeg zou komen. Tot nu. 't Is bij gebrek aan beter. "We missen nu eenmaal creativiteit", analyseerde Hein. "Voldoende balbezit, dat wel, maar we hebben er te weinig mee gedaan. Ook de invulling van mijn offensieve trio kon beter - we hebben te zelden echt kunnen dreigen."

