Vanhaezebrouck: “Het is iedere keer hetzelfde verhaal hé” GVS

08 november 2018

20u00

Bron: Sporza 1 Europa League Hein Vanhaezebrouck ging voor een Europese overwintering, maar zag dat zijn ploeg te licht woog. Na een 2-0-nederlaag tegen Fenerbahce is de Europa League voor Anderlecht over. “Maar eigenlijk zijn we in die vier matchen nooit weggespeeld.”

“Het is een spijtige zaak, maar we hebben het aan onszelf te danken”, vertelt Vanhaezebrouck bij Sporza. “In de eerste drie matchen hadden we veel meer punten moeten pakken. Hier stonden we daardoor met het mes op de keel. Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om hier tegen Fenerbahce te winnen. We kunnen terugblikken op een goede wedstrijd waar we heel veel controle en balcirculatie hebben gezien. Het enige wat mankeerde was slagkracht voor doel. We waren te weinig gevaarlijk. Na de 2-0 zakken we in mekaar, dat is het enige minpunt van de avond. Voorts kan ik mijn jongens weinig verwijten, ze gingen er vol voor.”

Geen B-team

“Eigenlijk zijn we geen enkele van de vier matchen weggespeeld”, gaat hij verder. “Maar we geven het altijd zelf weg. Het is iedere keer hetzelfde verhaal hé. En dat is een teken dat wij nog moeten groeien. We hebben een héél jonge ploeg. Maar die fouten moeten eruit. Het voetbal in sé is oké, maar het resultaat volgt niet. Bij Anderlecht is er veel druk om te winnen, maar zonder resultaat zeggen mensen dat het te weinig is.”

“Uiteraard ben ik ontgoocheld. Ik heb al mooie Europese parcours afgelegd. Ik had er heel graag uiteraard weer bij geweest. Maar we wogen te licht om het verschil in cijfers te kunnen omzetten. En nu de resterende twee matchen? We gaan vooral proberen punten te pakken. Ik zal zeker geen B-team opstellen. Ik wil ons gezicht redden en het Belgische coëfficiënt dienen. We zijn dat verplicht aan het publiek en onszelf.”