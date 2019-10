Van het kastje naar de muur: jeugdig Arsenal smeert onthutsend zwak Standard 4-0-nederlaag aan YP

03 oktober 2019

22u44 6 Arsenal ARS ARS 4 einde 0 STA STA Standard Europa League De trip naar het Emirates van Arsenal is voor Standard niet meteen geworden waarop het gehoopt had. De Luikenaars kregen een 4-0-nederlaag aangesmeerd van een jeugdig Arsenal - en dan ontsnapten ze nog aan veel erger.

Zoals aangekondigd deed Arsenal het vanavond tegen Standard zonder Aubameyang, David Luiz en andere Xhaka’s. En dat was maar goed ook. Nog voor de ‘Rouches’ het goed en wel door hadden, stonden ze 3-0 in het krijt. Twee keer haalde Martinelli de trekker over, nadien sloeg Willock toe. En zeggen dat we op dat moment zowat 21 minuten aan het voetballen waren...

Nadien weinig tot geen beterschap bij de bezoekers, die er niet in slaagden een bal bij te houden en dus ook nooit in het stuk voorkwamen. Martinelli solliciteerde nog meerdere malen naar zijn hattrick, maar het was Ceballos die er rond het uur 4-0 van maakte - Martinelli kroop dan maar in de rol van aangever. Nadien bracht Emery nog onder andere Pépé en Aubameyang tussen de lijnen, maar ook zij toonden meer dan eens medelijden met hun opponent waardoor het bij 4-0 bleef.

Ondanks de zware nederlaag hoeft Standard niet te wanhopen. Arsenal gaat met 6 op 6 aan de leiding in groep F. De Rouches delen de tweede plaats met Eintracht Frankfurt, dat met 0-1 won op bezoek bij Vitoria Guimaraes. Er wacht de troepen van Preud’homme nu een dubbele confrontatie tegen de Duitsers. Guimaraes is puntenloos laatste.

Hieronder kunt u de wedstrijd fase per fase herbeleven!

