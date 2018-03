Van de pareltjes van Griezmann & Calhanoglu over de vreselijke duik van Welbeck naar de exit van Dortmund: dit heeft u gemist in de Europa League Redactie

15 maart 2018

22u55

Bron: ANP, Belga 0 Met z'n tweetjes de tegenstand helemaal belachelijk maken? Check! 🎩👋 @AngelCorrea32 @AntoGriezmann pic.twitter.com/4uFPaybrN3 Play Sports(@ playsports) link Europa League Michy Batshuayi en Borussia Dortmund zijn er niet in geslaagd om zich bij de laatste acht te scharen in de Europa League. Na het 1-2-verlies thuis, bleven de Duitsers vanavond op 0-0 steken bij Salzburg. Gaan morgen in Nyon nog in de potten voor de loting van de kwartfinales: Atlético Madrid, Marseille, Lazio, Sporting Lissabon, RB Leipzig, Arsenal en CSKA Moskou.

Mede door twee goals van Fernando Torres heeft Atlético Madrid ook het uitduel met Lokomotiv Moskou ruim gewonnen. In Moskou werd het 1-5 voor de Spaanse ploeg. Het heenduel had Atlético al met 3-0 gewonen.

Voor de Spanjaarden scoorden Angel Correa, Saúl Ñíguez en Fernando Torres (twee keer). De Russen mochten na de 1-1 van Maciej Rybus nog even hopen, maar dat bleek ijdel. Invaller Antoine Griezmann, die pas na een uur in de wedstrijd kwam, zorgde in de slotfase voor de 1-5. En zoals u in bovenstaande beelden kan zien: het was een absoluut pareltje.

Lazio gaat naar kwartfinales, Jordan Lukaku valt in

Lazio Roma won met 0-2 van Dinamo Kiev. Jordan Lukaku, die op de bank begon maar wel mocht invallen, staat zo in de kwartfinales. In de heenwedstrijd in Rome, die op 2-2 was geëindigd, speelde Lukaku nog de volle 90 minuten. Lucas Leiva (24.), ex-Liverpool, maakte het eerste doelpunt. Bij 1-1 zouden de Oekraïners doorgaan, maar dat tegendoelpunt kwam er niet. Lukaku mocht twintig minuten voor tijd zijn opwachting maken, en in het slot schonk Stefan de Vrij (84.) Lazio zekerheid over de kwartfinales.

Zenit Sint-Petersburg tegen Leipzig eindigde op 1-1, maar de Oostenrijkers wonnen de heenwedstrijd met 2-1 en bekeren verder. Marseille ging met 1-2 winnen bij Bilbao, nadat het ook in eigen huis al met 3-1 had gewonnen.

Arsenal wint, onder meer dankzij duik van Welbeck

Arsenal heeft zonder veel moeite de kwartfinale van de Europa League bereikt. De mannen van Arsène Wenger waren ook in de tweede wedstrijd te sterk voor AC Milan: 3-1. In Italië wonnen de Engelsen al met 0-2.

Hakan Calhanoglu leek er nog een echte strijd van te maken door in de 35ste minuut namens Milan de score te openen. Maar slechts vier minuten later maakte Danny Welbeck vanaf de stip gelijk. De Britse spits had de elfmeter zelf uitgelokt met een duik in de zestien.

Granit Xhaka bracht Arsenal in de 71ste minuut op voorsprong. Milan-keeper Gianluigi Donnarumma zag er bij dat afstandsschot niet goed uit. Welbeck maakte vlak voor tijd van dichtbij ook nog de 3-1.

Onze soort #Temptation? De rechter van @hakanc10​... 😏🤤 pic.twitter.com/ZH5jaTTg3i Play Sports(@ playsports) link

👁 | De aanleiding voor de penalty die Arsenal weer naast AC Milan zette.#arsmilhttps://t.co/u38FptqPGO pic.twitter.com/WV4vXy51tm FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

Lyon sneuvelt na spektakelmatch

Olympique Lyon heeft de kans op een finale voor eigen publiek in de Europa League al in de achtste finales verspeeld. De Fransen werden uitgeschakeld door CSKA Moskou. De bezoekers uit Rusland wonnen met 3-2. Lyon boekte vorige week in de uitwedstrijd nog wel een zege (1-0).

Aleksander Golovin opende de score voor CSKA Moskou. Maxwell Cornet maakte nog wel gelijk. Vervolgens brachten Ahmed Musa en Pontus Wernbloom hun Russische club dicht bij een plaats bij de laatste acht. Een doelpunt van Mariano zorgde nog voor een spannende slotfase.

Batshuayi kan niet scoren en druipt af met Dortmund

Borussia Dortmund heeft de achtste finales van de Europa League niet overleefd. Met Michy Batshuayi de hele wedstrijd in de ploeg werd het 0-0 op bezoek bij Red Bull Salzburg. In de heenwedstrijd verloor Dortmund in eigen huis met 1-2. Salzburg is de eerste Oostenrijkse club ooit in de kwartfinales van de Europa League.

Dortmund moest hoe dan ook twee keer scoren. In de eerste helft werd Batshuayi zelden bereikt, en van uitgespeelde doelkansen was al helemaal geen sprake. Pas in het slotkwartier van de tweede helft werd Dortmund eindelijk wakker en volgden een drietal kansen. Ook Batshuayi kwam nadrukkelijker in het spel voor, maar het bleef 0-0. De enige Belg in de kwartfinales van de Europa League is zo Jordan Lukaku.