Van de hemel naar de hel: Anderlecht gooit 2-0-bonus te grabbel tegen Fenerbahce en blijft achter met één op negen Manu Henry

25 oktober 2018

20u00 9 Anderlecht AND AND 2 einde 2 FEN FEN Fenerbahçe Europa League In vier dolle minuten gooide Anderlecht vanavond een 2-0-voorsprong te grabbel. Twee klasseflitsen van Bakkali werden tenietgedaan – een dramatische pass van Gerkens luidde de ommekeer in. Paars-wit deelde zo de buit met Fenerbahce (2-2). Een eerste punt in de groepsfase, maar veel schiet het daar niet mee op.

To Dimata or not to Dimata, dat bleek de hamvraag voor aanvang. Neen, was het antwoord. De aanvaller raakte niet tijdig fit en stond niet eens op het wedstrijdblad tegen de Turken. Santini mocht zijn doelinstinct dus tonen en ook Saief -Amuzu kreeg rust- had zijn plek tussen de elf starters. Paars-wit startte overigens met veel enthousiasme. Gerkens had na vijf minuten de 1-0 al aan de voet, maar stuitte op doelman Harun. Anderlecht controleerde en kreeg tien tellen voor rust loon naar werken. Kums -vooral in het eerste bedrijf een dirigent- met het listig passje richting Bakkali, die fraai afwerkte. Verdiende 1-0 na een aanval uit het boekje. Vervolgens behoedde Didillon zijn team al gauw van de gelijkmaker. Met een kattenpoot pareerde hij de inzet van Frey.

Hoofdopdracht na rust: de zege veiligstellen. En Anderlecht leek te slagen in dat opzet toen Bakkali al gauw de voorsprong verdubbelde. Naar binnen snijden vanop rechts en héérlijk krullen met links: zelfs Arjen Robben zou jaloers zijn. Maar het feestje was van korte duur. Een vreselijke pass van Gerkens zonderde Frey plots af voor Didillon. De Zwitser faalde ditmaal niet in de afwerking: 2-1. Vervolgens ging het van kwaad naar erger. Bij Anderlecht hadden ze de aansluitingstreffer amper verteerd of de 2-2 hing al in de touwen. Kaldirim mocht ongestoord aanleggen in de zestien en liet Didillon kansloos achter. Gevloek bij de thuisaanhang. Paars-wit sprokkelt zijn eerste punt in groep D, maar hoopte ongetwijfeld op meer. Nog dit: in dezelfde groep blijft Dinamo Zagreb foutloos (9/9) na een 1-2-zege bij Spartak Trnava.

