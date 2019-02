Van blogger tot assistent bij tegenstander Club Brugge: het wel heel straf verhaal van dit tactisch meesterbrein TLB

Bron: Voetbal International/Eigen berichtgeving 0 Europa League Club Brugge neemt het vanavond op tegen FC Salzburg in de zestiende finales van de Europa League. Op het veld lopen verschillende attracties rond bij de Oostenrijkers, zoals huidig EL-topschutter Moanes Dabour. Maar ook op de bank van Jan Breydel zal een man met een verhaal plaatsnemen: René Maric, de assistent van hoofdcoach Marco Rose.

Na de vierde opeenvolgende titel van Red Bull Salzburg vond er in de zomer van 2017 een aardverschuiving plaats in de technische staf van het eerste elftal. De Oostenrijkse ex-ploeg van Massimo Bruno (nu Charleroi, red.) zag trainer Oscar Garcia vertrekken (de Spanjaard is nu coach bij Olympiakos, red.) en ietwat verrassend besliste, ‘Die Roten Bullen’ niet om miljoenen op tafel te leggen voor een nieuwe coach. De oplossing werd in de eigen club gezocht en gevonden: Marco Rose, toen hoofdtrainer van de U18, werd aangesteld als hoofdcoach en de toen amper 24-jarige René Maric werd zijn assistent.

De U18 van Red Bull Salzburg maakten onder leiding van Rose en Maric indruk door de Youth League te winnen. In dat toernooi wisselden de Oostenrijkers zonder problemen de tactische varianten af: in de halve finale werd FC Barcelona op de knieën gedwongen met stevige pressing en razendsnel countervoetbal en enkele dagen later werd Benfica in de finale verslagen met verzorgd voetbal. Het tactische meesterbrein achter de Youth League-winnaar was vooral Maric, die op Twitter graag pronkte met de knappe acties van zijn team (zie video onder).

Maric, een Oostenrijker met Kroatische roots, ademt tactiek. Hij staat ermee op en gaat ermee slapen. In het verleden schreef hij diepgravende analyses voor Spielverlagerung, aanvankelijk een blog van een stel studenten zonder veel lezers. Maar Maric maakte wel danig indruk met zijn schrijfsels. Thomas Tuchel, nu de trainer van Paris Saint-Germain, vroeg hem zelfs om de tegenstanders van Mainz te analyseren in 2012. Tuchel was onder de indruk geraakt van een analyses van de toen 19-jarige Maric van Mainz-Bayern.

Gegenpressing en focus op trainerscarrière

Voor Spielverlagerung legde Maric onder meer uit wat de voordelen zijn van niet-alledaagse spelsystemen als 3-6-1 of beschreef hij de verschillende mogelijke variaties van gegenpressing, een manier om kansen te creëren tegen goed verdedigende teams waar onder anderen Hoffenheim-succescoach Julian Nagelsmann een enorme fan van is. De afgelopen jaren heeft Maric echter minder geschreven voor de blog. De reden? Hij is zich gaan toeleggen op het trainerschap.

Behalve voor Mainz, werkte Maric in het verleden ook onder meer als scout voor Bayer Leverkusen. Als trainer deed hij eerst ervaring op bij amateurclubs en sinds 2016 is hij actief Red Bull Salzburg. En vorig seizoen verliep prima voor Salzburg, dat opnieuw kampioen werd én pas sneuvelde in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Marseille door een onterechte hoekschop.

Ook nu leidt Salzburg comfortabel in de Oostenrijkse Bundesliga (Maric en co hebben en het verloor geen enkel punt in de groepsfase van de Europa League, in een poule met Celtic Glasgow, RB Leipzig en het Noorse Rosenborg. Op Jan Breydel zijn ze gewaarschuwd...

