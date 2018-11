Unicum in de Europa League? Standard kan als eerste club met 12 op 18 toch sneuvelen in de groepsfase, Lokeren werd eerder met tien punten geëlimineerd MDB

30 november 2018

12u43

Bron: Gracenote 0 Europa League 12 op 18 en toch nog geëlimineerd worden, het zou een unicum zijn. Toch is het een scenario dat zich zomaar kan afspelen voor Standard in de Europa League. Zelfs winst tegen het Turkse Akhisarspor kan straks niet voldoende zijn. Standard kan straks ook de zevende club worden die met 10 op 18 sneuvelt in de groepsfase, iets waar Lokeren al mee te maken kreeg in Europa.

De Rouches gooiden zelf een levenslijn uit. Door de straffe 1-0-zege tegen Sevilla - toch de koploper in de Primera Division - gisterenavond is Standard nog niet uitgeteld in de Europa League. “We hebben thuis negen op negen. Normaal ben je dan minimum tweede en heb je alles in eigen handen. Dat is nu niet het geval”, vertelde Michel Preud’homme na de partij aan Sporza. De coach van Standard was zich meteen bewust van de opmerkelijke situatie waarin Standard zich bevindt.

Voor de laatste speeldag in groep J geven de Rouches op 13 december Akhisarspor partij. Krasnodar - dat met twaalf punten op kop staat - trekt dan weer naar Sevilla. De Spanjaarden tellen net als Standard negen punten, wat groep J alleen maar interessanter maakt. Als Standard meer punten haalt bij Akhisarspor dan Sevilla tegen Krasnodar zijn Mehdi Carcela en co altijd geplaatst. Maar zelfs als Standard wint, kan het nog fout aflopen. Als Sevilla wint moeten ze in Luik hopen op een monsterscore. Want bij een 4-0-zege of een pandoering met 5 doelpunten verschil van ‘Los Rojiblancos’ is Standard mits een zege in Turkije zeker van Europese overwintering.

(Lees hieronder verder)

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de regels van de UEFA bij gelijk aantal punten. Eerst wordt er gekeken naar de onderlinge duels en ook daar hangen de bordjes gelijk als we naar de resultaten van Krasnodar en Standard kijken. Thuis wonnen de Rouches met 2-1 van de Russen en ook op verplaatsing werd het 2-1, maar dan in het voordeel van Krasnodar. Als de nummer twee in de Russische competitie dus verliest van Sevilla en zo op gelijke hoogte komt van Standard, dan geeft het doelsaldo van alle groepswedstrijden de doorslag. Op dit moment dus in het voordeel van Krasnodar (+3 tegenover -2 voor Standard).

De wenende derde

Sneuvelen met 12 op 18 in de groepsfase, het zou een primeur zijn. Het overkwam geen enkele club in het huidige format van de Europa League. Wel bleven in het verleden zes andere clubs achter als wenende derde, zo blijkt uit cijfers van Gracenote. Waaronder Lokeren. In het seizoen 2014-2015 haalde Peter Maes met toenmalig bekerwinnaar Lokeren verrassend tien punten in een groep met Legia Warschau (Polen), Trabzonspor (Turkije) en Metalist Kharkiv (Oekraïne). Toch bleken twee zeges tegen Metalist, een thuiszege tegen Legia Warschau en een puntendeling met Trabzonspor niet voldoende om ook Europees te overwinteren. Die eer was weggelegd voor Legia Warschau (15 punten) en Trabzonspor (10 punten) omdat de Turken thuis met 2-0 wonnen van Lokeren. Ook het avontuur van Tottenham, Paris Saint-Germain, Birmingham City, Young Boys Bern en Sparta Praag eindigde in de Europa League ondanks het verzamelen van tien punten.

Standard is geplaatst als:

• het meer punten haalt op Akhisarspor dan Sevilla thuis tegen Krasnodar

• het wint op Akhisarspor en Sevilla met 4-0 (of 5 goals verschil) wint van Krasnodar

❌ 't Is een Belgische club nog nooit overkomen, maar #Standard kan straks met 12 (!) punten Europees uitgeschakeld zijn.



👉 Als #Sevilla wint van #Krasnodar móet het dat doen met 4-0 of met 5 goals verschil.



👉 Anders altijd exit Standard. Zelfs bij 0-10 zege bij #Akhisarspor. pic.twitter.com/NWsIVvPxdc Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Klopt. @KSCLokeren in 2014 eruit met 10 op 18. @Trabzonspor (ook 10 op 18) toen wél door. (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Krasnodar

Sevilla