UEFA zet licht (voorlopig) op groen: KV Mechelen mag deelnemen aan Europa League LPB/AB

16 juli 2019

11u39 0 Europa League KV Mechelen mag tot nader order deelnemen aan de Europa League. Dat heeft de UEFA vanmiddag bevestigd.

Als Belgisch bekerwinnaar was Malinwa rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi. Maar omdat de club betrokken was in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, was het onduidelijk of KVM effectief Europa in mocht. De UEFA geeft nu groen licht daarvoor. Let wel: voorlopig. Als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in zijn definitieve vonnis KV Mechelen uitsluit van Europees voetbal, grijpen de Mechelaars alsnog naast een Europees ticket. De bal ligt dus in het kamp van het BAS. Vorige week kregen de Mechelaars al de toestemming van datzelfde BAS om in het nieuwe seizoen in 1A uit te komen.

“De UEFA wacht de definitieve beslissing van het BAS af, die ten laatste midden augustus moet vallen”, legt Thomas Declerck, advocaat van KVM, uit. “Dan is de groepsfase van de Europa League nog niet bezig en dus ziet de UEFA geen reden om KV Mechelen nu al uit te sluiten. Op dit moment zit Malinwa dus nog in de poulefase. De UEFA heeft met kennis van zaken beslist, zij beseffen ook dat nu al een besluit nemen voorbarig zou zijn. Het is afwachten wat het BAS beslist.”

Door het feit dat de UEFA de beslissing over KV Mechelen aan het BAS overlaat, is het Antwerp dat volgende week donderdag in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak moet tegen het Roemeense Viitorul Constanta. Op de Bosuil wensten ze voorlopig niet te reageren op deze nieuwe ontwikkelingen. Ook staat het vast dat AA Gent geen kans meer maakt op een Europese campagne. De UEFA vond langer wachten op een uitspraak van het BAS niet meer opportuun, gezien de betrokken clubs zich moeten kunnen voorbereiden op hun tegenstander. Mocht het BAS zich voor 15 juli uitgesproken hebben en KV Mechelen schuldig was bevonden met als straf een verbod op Europees voetbal, dan had Standard de plek van KV Mechelen in de groepsfase van de Europa League overgenomen, en schoof Antwerp door naar de derde voorronde met AA Gent als extra Europese deelnemer in de tweede voorronde.

Omdat het BAS de deadline van 15 juli evenwel laat passeren, riskeert België nu wel een Europees ticket – dat van KV Mechelen – in een latere fase te verliezen zonder dat te compenseren door een andere Belgische club.