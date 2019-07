UEFA zet licht (voorlopig) op groen: KV Mechelen mag deelnemen aan Europa League LPB

16 juli 2019

11u39 0 Europa League KV Mechelen mag tot nader order deelnemen aan de Europa League. Dat heeft de UEFA bevestigd aan het nieuwsagentschap Belga.

Als Belgisch bekerwinnaar was Malinwa rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van het tweede Europese bekertoernooi. Maar omdat de club betrokken was in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal, was het onduidelijk of KVM effectief Europa in mocht. De UEFA geeft nu groen licht daarvoor. Let wel: voorlopig. Als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in zijn definitieve vonnis alsnog KV Mechelen uitsluit van Europees voetbal, grijpen de Mechelaars alsnog naast een Europees ticket. De bal ligt dus in het kamp van het BAS. Vorige week kregen de Mechelaars al de toestemming van datzelfde BAS om in het nieuwe seizoen in 1A uit te komen.

Door het feit dat de UEFA de beslissing over KV Mechelen aan het BAS overlaat, is het Antwerp dat volgende week donderdag in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak moet tegen het Roemeense Viitorul Constanta.