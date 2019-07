UEFA laat Antwerp en AA Gent in het ongewisse: “We beseffen wel dat we niet tot twee uur voor aftrap kunnen wachten” BF/KDC/SJH/ABD

Antwerp en AA Gent blijven Europees in het ongewisse. De UEFA kon/wou de knoop nog niet doorhakken, in de hoop dat het BAS snel beslist over KV Mechelen. De KBVB en de Pro League tekenden gisteren ook officieel verzet aan tegen het niet-vastleggen van 1A.

Het Belgische voetbal verkeert in een impasse. En die onzekerheid laat zich tot in de UEFA voelen. Antwerp weet nog steeds niet of het op 25 juli in de tweede voorronde van de Europa League speelt tegen Viitorul, of bij een eventuele veroordeling van KV Mechelen doorschuift naar de derde ronde - dan neemt AA Gent de plek van Antwerp in.

Hoewel vragende partij, kreeg Antwerp gisteren van de UEFA nog geen officieel antwoord. Een door de Pro League aangehaalde deadline van 15 juli wou de UEFA niet bevestigen, al buigt het UEFA-competitiedepartement zich wel over de zaak. Antwerp denkt dat ook de UEFA wacht op een spoedige BAS-uitspraak over de schuldvraag van KVM in matchvervalsing: “Al beseffen we dat we niet tot twee uur voor de aftrap van Antwerp - Viitorul kunnen wachten”, bevestigt een UEFA-medewerker.

Het BAS ziet zijn oordeel nog bemoeilijkt door andere rechtsacties. Joris Van Cauter diende als advocaat van Thierry Steemans - ex-financieel directeur van KV Mechelen - een verzoek bij het BAS in om de debatten te heropenen. Van Cauter schermt met ontlastende whatsappberichten voor Steemans die niet in het dossier staan. Een antwoord van het BAS kreeg Van Cauter nog niet: “Het BAS-reglement bepaalt geen termijn van antwoord daarover.” KV Mechelen trekt zich weinig aan van deze manoeuvres. Al plant Beerschot wel nog een annulatieberoep bij de Brusselse rechtbank over de tussentijdse BAS-uitspraak dat KVM niet kan degraderen.

Officieel derdenverzet

Tegen het Beerschotverzoek dat de reeksen in 1A en 1B nog niet definitief zijn tot de finale BAS-uitspraak, tekenden de KBVB en de Pro League gisteren officieel derdenverzet aan. De rechter zal beide partijen horen en zich weer uitspreken.

Na de uitspraak dat KV Mechelen niet kan degraderen, wil Beerschot dat het BAS artikel B.2008.213 letterlijk toepast op KV Mechelen: “Als een degradatie bij competitievervalsing niet mogelijk is, moet deze club gedurende een seizoen inactief blijven met de eerste ploeg.” De KBVB en de Pro League lieten in hun dagvaarding weten dat Beerschot dat artikel verkeerd interpreteert en er niet van kan profiteren. Zelfs bij die sanctie komt geen plek in 1A vrij, maar zou KVM alle duels met forfait verliezen. De bond wijst er ook op dat het artikel bedoeld is voor vierdeprovincialers.