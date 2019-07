UEFA brengt goed nieuws: Standard in plaats van KV Mechelen in groepsfase Europa League, AA Gent in tweede voorronde LPB

18 juli 2019

19u58 36 Europa League De UEFA heeft gesproken. Standard krijgt het Europese ticket van KV Mechelen, goed voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Dat betekent dat Antwerp doorschuift naar de derde voorronde, én dat ook AA Gent dit seizoen Europees speelt. De Buffalo’s treden aan in de tweede voorronde.

Oef. Het Belgisch voetbal behoudt zijn vijf Europese tickets, iets waar na het definitieve vonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in de matchfixingzaak aan werd getwijfeld. De vrees bestond dat België het ticket van KV Mechelen zou moeten inleveren en de UEFA geen vervanger zou aanduiden. Zo zou AA Gent, als vijfde geëindigd in play-off 1, van Europees voetbal verstoken blijven.

Niét dus. De UEFA besliste vandaag dat Standard de plaats van KV Mechelen inneemt in de groepsfase van de Europa League. De Rouches moeten daardoor niet langer aantreden in de derde voorronde. Antwerp van zijn kant moest in principe volgende week al Europees debuteren in de tweede voorronde tegen het Roemeense Viitorul Constanta. De Great Old krijgt nu het ticket van Standard in de derde voorronde. AA Gent zat lange tijd in de wachtkamer, maar zal nu toch Europees voetbal spelen dit seizoen. Voor de Buffalo’s is het wel kort dag. Volgende week donderdag komt Viitorul Constanta al op bezoek in de Ghelamco Arena. Een week later vindt de terugmatch in Roemenië plaats.