Twijfelgeval in Genk, wereldtop in Rome: Europese topclubs in de rij voor Milinkovic-Savic

08u20 0 Photo News Europa League Het kan verkeren. Onder Ferrera en later ook McLeish zat hij in Cristal Arena nog vaak op de bank, twee jaar later kan hij als bepalende speler van Lazio Roma naar zowat elke Europese topclub. Zulte Waregem kijkt maar beter uit voor Sergej Milinkovic-Savic, topmiddenvelder in de Serie A die Racing Genk straks nog ettelijke miljoenen kan opleveren.

De toenmalige Cristal Arena in Genk, begin augustus 2015. De champagne vloeit in de bestuurskamer, algemeen directeur Patrick Janssens en sportief manager Dimitri De Conde vallen elkaar in de armen. De toen 20-jarige Sergej Milinkovic-Savic is zopas verkocht aan Lazio Roma voor een bedrag dat tot 13 miljoen euro kan oplopen, tot voor de verkoop van Ndidi aan Leicester een absolute recordsom voor de Limburgse club. Dit voor een speler die amper twaalf maanden eerder voor nog geen miljoen euro werd ingelijfd van het Servische Novi Sad.



Na amper 24 matchen, waarvan hij in zijn laatste scoorde tegen Zulte-Waregem, levert Milinkovic-Savic Racing Genk in de zomer van 2016 meer op dan De Bruyne (8 miljoen euro), Courtois (9 miljoen euro) of Benteke (10 miljoen euro). Reden genoeg voor een klein feestje dus, zeker omdat de Serviër nooit toonaangevend was bij de Limburgers. Eerst een half seizoen op de bank voor onder anderen Gerkens, Gorius en Schrijvers, vervolgens als basisspeler belangrijk, maar verre van onmisbaar. Genk mocht de toen reeds vertrokken Gunter Jacob bedanken bij de lucratieve uitgaande transfer - hij was de enige die, gesteund door voorzitter Herbert Houben, geloofde in de middenvelder.

Hoger ingeschat dan Khedira of Hamsik

Twee jaar later is de in Spanje geboren Serviër bij Lazio Roma uitgegroeid tot één van de beste middenvelders van Europa. Even waardevol aanzien als Radja Nainggolan van rivaal AS Roma, hoger ingeschat dan Strootman, Khedira of Hamsik en andere gerenommeerde middenvelders in de Serie A. Niemand in de laars beschikt over beter cijfers dan Milinkovic-Savic, wiens kopbalspel met dat van Marouane Fellaini vergeleken wordt. Met zijn fysieke kracht gekoppeld aan zijn voetballend vermogen en traptechniek groeide de ex-Genkenaar onder coach Simone Inzaghi uit tot één van de raspaardjes van de Serie A. Terwijl Alex McLeish nog energie stak in de mentale broosheid van Milinkovic-Savic en de Serviër in zichzelf deed geloven, is hij vandaag één van dé leiders en steunpilaren van 'La Lazio'. Van een metamorfose gesproken, met alle gevolgen van dien.



Zeker sinds het winnen van het WK voor -20-jarigen in Nieuw-Zeeland is de interesse voor de box-to-box-middenvelder alleen maar toegenomen. Afgelopen zomer wou landskampioen Juventus de Serviër inlijven, nu al staan Manchester United, Manchester City, Atlético en Real Madrid en de beide Milanese clubs volgens zijn makelaar Mateja Kezman in de rij om het rastalent van Lazio over te nemen. Zo zou Manchester United maar liefst 75 miljoen euro overhebben voor de krachtpatser, die vorig seizoen slechts vier Serie A-matchen miste, zeven keer scoorde en tien assists gaf voor de Biancocelesti. Het zijn sommen die Racing Genk graag hoort vallen, want de Limburgse club heeft op zijn zachtst gezegd baat bij een toptransfer voor Milinkovic-Savic. Genk strijkt bij een doorverkoop een percentage van het transferbedrag op, waardoor de Koningsblauwen na dit seizoen meerdere miljoenen op de balans zullen kunnen bijschrijven dankzij een speler die voor hen niet meer dan een passant was.

