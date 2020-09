Twee op twee: Standard knokt zich na verlengingen voorbij stug Vojvodina in EL-voorronde Redactie

24 september 2020

22u26 10 Standard STA STA 2 einde 1 VOJ VOJ Vojvodina Novi Sad Europa League Ook Standard heeft zich geplaatst voor de laatste Europa League-voorronde. De Rouches hadden verlengingen nodig tegen het Servische Vojvodina, maar daarin maakte Amallah het verschil: 2-1. In de laatste voorronde wacht het Hongaarse Fehervar, dat zich vanavond na strafschoppen voorbij Stade Reims knokte.

Geen verrassingen in de basisploeg van Montanier. Avenatti begon voorin, Oulare was niet fit en zat niet op de bank. Maar ook zonder Oulare begonnen de Rouches goed aan de match. Carcela en Vanheusden konden al snel dreigen, maar Vojvodina-doelman Vuklis moest geen mirakels verrichten. Aan de overkant moest Bodart zich maar één keer alert tonen. De doelman van de Rouches gooide zich goed voor de bal. 0-0 bij rust.

Standard kwam snedig uit de kleedkamer, mét resultaat. Gavory ging na een duel tegen de grond in de zestien en ref Lechner legde het leer op de stip. Avenatti zette zich achter de bal en de spits faalde niet: 1-0. Standard drukte nadien door, zonder echt grote kansen bij elkaar te voetballen. Vojvodina was enkel gevaarlijk via Vukadinovic, maar een kwartiertje voor tijd werd het wel 1-1. Bojic werd compleet uit het oog verloren en kopte ongehinderd de gelijkmaker voorbij Bodart.

Standard ging nog op zoek naar de 2-1, maar die kwam er niet in de reguliere speeltijd. Net als in Charleroi moesten er verlengingen worden gespeeld. Daarin zorgde Amallah, op aangeven van de alweer sterke Raskin, al na amper een minuut voor de 2-1. Beide ploegen oogden vermoeid, maar Standard toonde wel het eerste initiatief. In de tweede verlenging kwam de zege van Standard niet meer in gevaar. In de laatste voorronde wacht volgende donderdag nog een duel met het Hongaarse Fehervar.



