Turkse tegenstanders voor Anderlecht, Genk en Standard, dat ook recordwinnaar treft in groepsfase Europa League

31 augustus 2018

13u44 12 Europa League Anderlecht, Genk en Standard kunnen hun tegenstrevers voor de groepsfase van de Europa League. De Rouches lootten in Monaco met Sevilla de recordwinnaar van deze Europese competitie, aangevuld met het Russische Krasnodar en het Turkse Akhisarspor. Anderlecht kijkt dan weer Fenerbahce, Dinamo Zagreb en het Slovaakse Spartak Trnava in de ogen. Ook Genk treft met Besiktas een Turkse tegenstander. Clement en co kruisen daarnaast ook de degens met het Zweedse Malmö en het Noorse Sarpsborg.

Het volledige overzicht:

Groep A

Bayer 04 Leverkusen - Ludogorets - Zurich - AEK Larnaca

Groep B

FC Salzburg - Celtic - Leipzig - Rosenborg

Groep C

Zenit - Kopenhagen - Bordeaux - Slavia Praag

Groep D

Anderlecht - Fenerbahce - Dinamo Zagreb - Spartak Trnava

Groep E

Arsenal - Sporting Lissabon - Qarabag - FC Vorskla

Groep F

Olympiakos - AC Milan - Real Betis - Dudelange

Groep G

Villarreal CF - Rapid Wien - Spartak Moskou - Rangers

Groep H

SS Lazio - Olympique de Marseille - Eintracht Frankfurt - Limassol

Groep I

Besiktas - Genk - Malmö - Sarpsborg

Groep J

Sevilla - Krasnodar - Standard - Akhisarspor

Groep K

Dynamo Kiev - Astana - Stade Rennes - Jablonec

Groep L

Chelsea - PAOK Saloniki - BATE Borisov - Videoton

Griezmann verkozen tot beste speler

Net als gisteren tijdens de loting van de Champions League werd er ook vandaag een trofee uitgereikt voor de beste speler van de Europa League. Het was Antoine Griezmann die de prijs in ontvangst mocht nemen. De Fransman loodste Atlético Madrid in de finale naar de oppergaai door twee van de drie treffers tegen Marseille voor zijn rekening te nemen.

