Trossard: “Ongelooflijk dat we ons met 1-4 laten afmaken”, Maehle: “Dit komt hard aan” XC

21 februari 2019

23u12

Bron: Sporza 0 Europa League Een zwarte avond voor Racing Genk. De Limburgers kregen in eigen huis een 1-4-pandoering van Slavia Praag en zijn uitgeschakeld in de Europa League. “Ik heb hier geen enkele verklaring voor”, vertelde Leandro Trossard na afloop bij Sporza.

“We begonnen goed en waren agressief. Maar na die 1-0 is het helemaal fout gelopen voor ons”, deed Leandro Trossard zijn verhaal. “Ik heb hier geen enkele verklaring voor. Ongelooflijk dat we ons hier met 1-4 laten afmaken. Dat mag gewoon niet.”

“Toen we op voorsprong kwamen, kropen we naar achteren. Alsof het in orde was. Maar het was moeilijk tegen een ploeg die zo fysiek voetbalde. We moeten deze wedstrijd nu snel uit ons hoofd zetten, zondag is er de belangrijke thuismatch tegen Antwerp.”

Ook Joakim Maehle nam na het fluitsignaal even de tijd om Sporza te woord te staan. “Ons begin was goed, we duwden Slavia op hun eigen helft”, klonk het bij de Deen. “Maar dan werden we na de 1-0 misschien wat nerveus. Zij begonnen dan weer hun duels te winnen en kregen vertrouwen. Dit komt hard aan. We droomden ervan om verder te gaan in de Europa League, maar nu kunnen we ons volledig focussen op de Jupiler Pro League. We zullen klaar zijn voor Antwerp.”