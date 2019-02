Trossard: “Ongelooflijk dat we ons met 1-4 laten afmaken”, Clement: “We verloren de fysieke strijd” XC

21 februari 2019

23u12

Bron: Sporza 1 Europa League Een zwarte avond voor Racing Genk. De Limburgers kregen in eigen huis een 1-4-pandoering van Slavia Praag en zijn uitgeschakeld in de Europa League. “Ik heb hier geen enkele verklaring voor”, vertelde Leandro Trossard na afloop bij Sporza.

“We begonnen goed en waren agressief. Maar na die 1-0 is het helemaal fout gelopen voor ons”, deed Leandro Trossard zijn verhaal. “Ik heb hier geen enkele verklaring voor. Ongelooflijk dat we ons hier met 1-4 laten afmaken. Dat mag gewoon niet.”

“Toen we op voorsprong kwamen, kropen we naar achteren. Alsof het in orde was. Maar het was moeilijk tegen een ploeg die zo fysiek voetbalde. We moeten deze wedstrijd nu snel uit ons hoofd zetten, zondag is er de belangrijke thuismatch tegen Antwerp.”

Ook Joakim Maehle nam na het fluitsignaal even de tijd om Sporza te woord te staan. “Ons begin was goed, we duwden Slavia op hun eigen helft”, klonk het bij de Deen. “Maar dan werden we na de 1-0 misschien wat nerveus. Zij begonnen dan weer hun duels te winnen en kregen vertrouwen. Dit komt hard aan. We droomden ervan om verder te gaan in de Europa League, maar nu kunnen we ons volledig focussen op de Jupiler Pro League. We zullen klaar zijn voor Antwerp.”

Philippe Clement na horroravond: “Hebben de fysieke strijd verloren”

Racing Genk-coach Philippe Clement toonde zich realistisch na de 1-4 thuisnederlaag van zijn team tegen Slavia Praag. “We hebben dit seizoen al veel fantastische wedstrijden gespeeld, maar we moeten ook duels leren winnen”, aldus Clement. “Anders gaan we nog vaker hard op onze bek gaan.”

“We zijn goed aan de match begonnen”, opende Clement. “We wonnen onze duels, voetbalden vooruit en zochten diepgang. De 1-0 was dan ook verdiend. Maar daarna verloren we helemaal de strijd. Ze zetten hoog druk en wonnen alle duels. Ze waren in combinatie niet beter dan ons, maar toch was er voortdurende dreiging. Ik heb tijdens de pauze een aantal zaken gecorrigeerd. Ik vond ons ook aan de tweede periode goed beginnen. Maar die fout van Skoda op Vukovic was het keerpunt. Hij botste dan ook nog eens met Dewaest en daarmee was het gedaan voor hem. Jammer genoeg had ik daarvoor ook al Heynen en De Norre moeten wisselen wegens ziekte. Mijn wissels waren daarmee op. Ik had graag Gano gebracht om wat lange ballen te gooien, maar dat ging dus niet meer. Een belangrijke afwezige tegen een fysieke ploeg als Slavia was Sander Berge. Hem hadden we vandaag heel goed kunnen gebruiken, maar hij zal nog enkele weken out zijn.”

Zondag wacht voor Genk met Antwerp opnieuw een fysiek sterke tegenstander. “Ik ben heel benieuwd hoe iedereen morgen terug op de club zal staan”, besloot Clement. “Ik hoop niet dat het jongetjes zullen zijn die nog steeds in zak en as zitten. Ik hoop op mannen, die opnieuw met moed vooruitkijken. We hebben dit seizoen al fantastisch gevoetbald en uit de duels gespeeld, maar je moet ook duels kunnen winnen. Anders gaan we nog meer op onze bek gaan.”