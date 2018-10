Trainer Cocu, straks tegenstander van Anderlecht, werd bij sukkelende Fenerbahçe gesaboteerd door eigen assistenten Jonas Van De Veire

24 oktober 2018

10u35 0 Europa League Als u al dacht dat het seizoen van Hein Vanhaezebrouck woelig was, wat moet Phillip Cocu (47) bij Fenerbahçe dan niet zeggen? Zet u schrap...

Complotten. Sabotages. Tweedracht. Gooi al die elementen samen en je hebt de perfecte ingrediënten voor een meeslepende langspeelfilm. Tot grote spijt van Phillip Cocu was het voor hem de dagelijkse realiteit in zijn eerste maanden bij Fenerbahçe. De Nederlander ruilde afgelopen zomer verrassend landskampioen PSV in voor Turkije. Een voetbalcultuurshock: van het vertrouwde Eindhoven naar een woelige topclub in Istanboel. Maar dat het zó erg zou worden...

