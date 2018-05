Traditieclubs tegenover elkaar in Europa League-finale: van de triomftocht van Raymond Goethals tot glorie voor piepjonge Courtois Sven Van Londersele

15 mei 2018

15u40 0 Europa League Morgenavond strijden Atlético Madrid en Olympique Marseille in het Groupama Stadium in Lyon om de eerste Europese beker van het seizoen. Wat betreft finales in Europa zijn beide teams zeker niet aan hun proefstuk toe. Voor de Spanjaarden kan het al de derde eindzege in de Europa League worden, de Zuid-Fransen gaan in eigen land op zoek naar hun tweede Europese triomf.

ATLETICO MADRID: 5 EUROPESE FINALES (2x WINST, 3x VERLIES)

1. Finalist Europacup I (1974)

44 jaar geleden stonden Los Colchoneros voor de allereerste keer in de finale van een Europees toernooi. Het was ook meteen de hoogst mogelijke, die van de Europacup I (de huidige Champions League). Tegenstander in de finale heette Bayern München, met onder meer Gerd Müller en huidig voorzitter Uli Hoeneß. De match werd beslecht op de Brusselse Heizel.

Atlético leek na een bevrijdende treffer van wijlen Luis Aragonés in de verlengingen op weg naar de overwinning, maar in de allerlaatste minuut wisten de Duitsers - hoe kan het ook anders - nog te scoren. Destijds beslisten nog geen penalty's, maar een replay over de eindzege. De Madrilenen waren duidelijk helemaal van slag en konden twee dagen later geen vuist meer maken: 4-0 en de beker mee op het vliegtuig naar München.

2. Winnaar Europa League (2010)

Het duurde maar liefst 36 jaar vooraleer Atlético Madrid nog eens in een Europese eindstrijd stond. Maar het was het wachten waard. Het werd alweer een bloedstollende finale, ditmaal tegen het Engelse Fulham. Het was uiteindelijk Diego Forlán die, vier minuten voor het einde van de verlengingen, zijn club naar het delirium trapte: 2-1. Het team bestond naast Forlán uit nog andere sterren, zoals De Gea, Agüero en Simão. Zij schreven geschiedenis. Eindelijk Europese glorie voor Atlético én de allereerste winnaar van de Europa League (de opvolger van de UEFA Cup).

3. Winnaar Europa League (2012)

Twee jaar later stonden de rood-witten opnieuw in de finale van de Europa League, dit keer met Thibaut Courtois (toen net 20 jaar) tussen de palen. Het werd een Spaanse eindstrijd, de tegenstander in Boekarest heette Athletic Bilbao. Echt spannend werd de wedstrijd nooit. In een regie van Radamel Falcao haalden Los Colchoneros het eenvoudig met 3-0. Tweede eindzege op drie jaar tijd, Atlético stond écht op de Europese kaart.

4. Finalist Champions League (2014)

Twee jaar later was Atlético Madrid opnieuw van de partij in een Europese finale, maar deze keer op het Kampioenenbal. Het werd een Madrileense stadsderby in het Estádio da Luz in Lissabon. Thibaut Courtois was ook in deze finale van de partij, net als Toby Alderweireld, die vanop de bank begon.

Na het doelpunt van Diego Godín in de eerste helft, stevende Atlético af op een heuse stunt, maar dat was buiten Sergio Ramos gerekend, die in de extra tijd de allerlaatste corner tegen de touwen kopte. Een mokerslag voor Atlético, dat in de verlengingen helemaal nergens meer was. Cristiano Ronaldo en zijn maats waren helemaal ontketend en deden de score nog oplopen tot 4-1. Het betekende La Décima voor Real. Net als 40 jaar eerder zorgde een extreem laat doelpunt ervoor dat Atlético naast de 'beker met de grote oren' greep.

5. Finalist Champions League (2016)

Atlético lijkt een traditie te hebben opgebouwd om iedere twee seizoenen de finale van een Europees toernooi te halen, want ook in 2016 bereikten Los Colchoneros de eindstrijd van de Champions League. Opnieuw was stadsgenoot Real de tegenstander. Het Milanese San Siro was het decor van een alweer heroïsche partij. Yannick Carrasco was de Rode Duivel van dienst bij de rood-witten.

Sergio Ramos was alweer een kwelgeest voor Atlético, dit keer trof hij al na een kwartier raak. In de tweede helft vlamde Griezmann een penalty op de lat, de hoop op de gelijkmaker slonk zienderogen. Tien minuten voor tijd ontpopte Carrasco zich echter tot de held met een knappe goal. De viering met zijn vriendin, ex-Miss België Noémie Happart, staat in ieders geheugen gegrift.

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Daarin bleef iedereen foutloos, tot bij de vierde penalty voor Atlético Juanfran faalde. Die kans liet Cristiano Ronaldo - wie anders - natuurlijk niet liggen. Hij schoot Real Madrid naar de elfde 'beker met de grote oren'. Opnieuw grote ontgoocheling bij Atlético, dat morgen voor een derde eindzege in de Europa League gaat.

OLYMPIQUE MARSEILLE: 4 EUROPESE FINALES (1x WINST, 3x VERLIES)

1. Finalist Europacup I (1991)

Marseille was al langer een gevestigde waarde op het Europese toneel, maar het duurde tot 1991 vooraleer ze ook eens in een finale stonden. Ze kruisten in Bari (Italië) de degens met Rode Ster Belgrado. Na 90 én 120 minuten stond er nog steeds een brilscore op het bord. Strafschoppen moesten beslissen wie zijn eerste Europese glorie zou kennen. Amoros miste de eerste elfmeter voor Marseille, en die bleek meteen beslissend. Rode Ster bleef foutloos en liet de Fransen in rouw achter.

2. Winnaar Champions League (1993)

De kater van twee jaar eerder werd succesvol doorgespoeld. In de eerste jaargang van de gloednieuwe Champions League rekende het Marseille van Raymond Goethals in de finale af met AC Milan. Verdediger Basile Boli tekende vlak voor de rust voor het enige doelpunt. Goethals en zijn team werden door deze zege onsterfelijk. Het betekende niet alleen de eerste Europese trofee voor Marseille, maar het was ook de eerste keer dat een Franse club de Beker voor Landskampioenen kon winnen.

De eindzege van l'OM was toch enigszins verrassend, aangezien Milan in het hele toernooi alle wedstrijden had gewonnen en daarin amper één tegendoelpunt had geslikt.

3. Finalist UEFA Cup (1999)

Na de triomf onder Goethals duurde het zes jaar vooraleer Les Olympiens opnieuw de finale van een Europees toernooi bereikten. Net voor de eeuwwisseling stond Marseille in de UEFA Cup tegenover het Italiaanse Parma, met onder meer Buffon, Cannavaro en Crespo tussen de lijnen. Bekende namen bij l'OM destijds waren Laurent Blanc en Robert Pirès.

De wedstrijd zelf was nooit echt spannend. Na defensief gestuntel legden Crespo en Vanoli de match voor de rust al in een definitieve plooi, in de tweede helft dikte Chiesa aan met een heerlijk doelpunt: 3-0. Marseille bleef verweesd en met lege handen achter.

4. Finalist UEFA Cup (2004)

De laatste eindstrijd van Olympique Marseille op het Europese toneel is alweer een tijdje geleden. Veertien jaar geleden werd in Göteborg Valencia bekampt. Opnieuw moesten de Fransen het onderspit delven. Vicente (vanop de penaltystip) en Mista zorgden voor een 2-0-overwinning voor Valencia, die zo hun eerste UEFA Cup op zak staken.

Marseille kan morgen dus de tweede Europese beker in haar geschiedenis winnen. Het team van coach Rudi Garcia is de underdog tegen Atlético Madrid, maar via onderstaand filmpje willen ex-spelers en -trainers l'OM mee aan de overwinning helpen. Onder meer Eric Gerets en Michy Batshuayi moedigen hun voormalige club aan.