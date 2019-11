Tijd om te oogsten: Standard kan in Portugal cruciale stap zetten richting Europese overwintering Frank Dekeyser in Portugal

28 november 2019

08u40 0 Europa League Standard kan vanavond een grote stap zetten richting Europese overwintering. Winnen in Guimarães aan de vooravond van een zware decembermaand: met vereende krachten en als God het belieft.

Gezond nerveus. Zo stapte de Standard-delegatie gisterochtend op het vliegtuig naar Porto, op 50 kilometer van Guimarães. Daar, in het Estádio D. Afonso Henriques, moeten de Rouches straks vol aan de bak tegen het plaatselijke Vítoria Sport Clube.

“On va jouer comme des hommes”, belooft Selim Amallah.

Zoals echte mannen. Het zal nodig zijn ook. Het is misschien de slechtste ploeg in de groep als je kijkt naar de stand, een walk-over verwachten ze niet in Luik. Zeker met de wedstrijd op Sclessin indachtig. Guimarães liet in september zien dat het een stevige tegenstander is. Techniek gekoppeld aan werkkracht. En ze zijn moeilijk uit verband te spelen. Ça joue au foot, typisch Portugees.

Het is echter al van november 2016 geleden dat Standard nog eens een Europese verplaatsing won. In Athene werd het 0-3 tegen Panathinaikos. Voor zij die bijgelovig zijn: de scheidsrechter van vanavond is dezelfde als toen. De Oekraïner Serhiy Boiko als talisman?

Zotte december

Soit. De match tegen Guimarães is het begin van een zware periode voor de Luikenaars. “Gekke weken”, beseft algemeen directeur Alexandre Grosjean. De wedstrijden volgen mekaar in sneltempo op - acht in december als ze zich volgende week kwalificeren in de bekermatch tegen Rebecq. Kleppers als Arsenal en AA Gent passeren de revue in Luik. Net als Anderlecht. Ga dat zien!

De eerste maanden van het seizoen zijn voorspoedig verlopen voor Standard. Een tweede plaats in de Jupiler Pro League, een ronde verder in de Beker van België én voorlopig ook tweede in een groep met Arsenal en Eintracht Frankfurt.

Het zal straks in het regenachtige Portugal wel een ietsiepietsie beter moeten op een aantal vlakken. Zo slikten de Rouches al zeven goals in het vierde kwart van een wedstrijd. Tegen Moeskroen, Antwerp, Club Brugge, AA Gent, Eupen, Lommel en Arsenal. De rust als breekpunt, ze komen niet geconcentreerd genoeg uit de kleedkamer. Desastreus was het tot dusver niet - enkel in Arsenal en Gent werd er verloren.

Goalgetters, sta op

Vooraan moeten ze hun kansen dan weer sneller afmaken. “In Europa krijg je er geen achtduizend per match”, lachte Amallah met zin voor overdrijving. Hij voegde er fijntjes aan toe dat Standard in de thuismatchen tegen Frankfurt (2-1) en Guimarães (2-0) wél efficiënt was in de afwerking. Dat moeten Oulare en co. inderdaad meenemen in het achterhoofd. Goalgetters, sta op.

Het Europees scenario van vorig jaar is ook niet uitgesloten voor de Rouches. Herinner u hoe ze tien punten pakten in een groep met Sevilla, Krasnodar en Akhisarspor - onvoldoende voor kwalificatie. Kan in 2019 ook zomaar. Zich kwalificeren kunnen ze vanavond nog niet, een uitstekende zaak doen wél mits winst. Zeker mocht Frankfurt verliezen in het Emirates Stadium. In dat scenario kan Standard het op 12 december op Sclessin proberen af te maken tegen Arsenal. “Die avond kan magisch worden. Doorstoten zou toch mooi zijn, hé?”, droomde Grosjean luidop.

De belangrijke weken komen er nu aan voor Standard - december wordt cruciaal. Het is tijd om te oogsten wat ze sinds het seizoensbegin gezaaid hebben. Al het goede bevestigen - de stappen vooruit in het tweede jaar Preud’homme. Te beginnen met drie punten pakken in Guimarães. En dan...

Kwalificeren ze zich effectief in de Europa League? Stoten ze door in de Croky Cup? Én blijven ze de eerste achtervolger van Club Brugge in de competitie?

The answer my friend, is blowin’ in the wind. In Luik hebben ze er alleszins goede hoop op.

Grosjean besluit: “Ik geloof in onze kansen.” Dát zou er nog aan mankeren.

