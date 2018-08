Tijd om op te staan: Gent moet in Europese voorronde tweede 'Altach' vermijden Rudy Nuyens in Polen

09 augustus 2018

08u28 1 Europa League De competitiestart van AA Gent viel zwaar tegen, maar de Buffalo's kunnen zich tegen Jagiellonia geen tweede 'Altach' veroorloven. In Polen wordt een reactie verwacht, van de ploeg en van de trainer.

In Bialystok, in het noordwesten van Polen, eten ze buffalo. Bizon staat er in elk restaurant met een beetje naam als specialiteit van de streek op de kaart. Een mislukte competitiestart, met een povere één op zes, maakt dat AA Gent als aangeschoten wild afreisde naar Bialystok. De Buffalo's staan op een kruispunt: luidt het duel met Jagiellonia de heropstanding in, of zakt AA Gent dieper weg in de malaise?

