Thorup: “Na de pauze kregen we loon naar werken” Redactie

15 augustus 2019

23u47

Bron: Belga 0 Europa League Jess Thorup toonde zich een tevreden trainer na de kwalificatie van zijn team voor de play-offronde van de Europa League. “Dat we de nul hielden is heel belangrijk voor het team”, reageerde de Deen. Larnaca-coach Idiakez verbeet zijn teleurstelling.

“We waren vooraf maar met een ding tevreden en dat was de zege”, vertelde Thorup. “We wisten dat we hiervoor hoog druk moesten zetten en elk duel moesten proberen te winnen. In de eerste periode kregen we enkele grote kansen, die we helaas lieten liggen. Eigenlijk is het niet te geloven dat het aan de rust nog 0-0 stond. Maar in de tweede helft kregen we loon naar werken met de 1-0. In het slot maken we het af op de counter.”

Gent hield voor het eerst dit seizoen de nul. “De clean sheet is een opsteker voor de hele ploeg. Vooral doelman Kaminski glunderde in de kleedkamer. We hebben de voorbije dagen hard gewerkt op training en erop gehamerd dat verdedigen met heel het elftal moet gebeuren. Dat wierp nu zijn vruchten af.”

Gent treft in de play-offronde Rijeka. De Kroaten hadden in de derde voorronde weinig moeite met het Schotse Aberdeen, dat het tweemaal met 2-0 klopte. Won Thorup al info in over de volgende tegenstander? “Ik zag de heenmatch van Rijeka tegen Aberdeen. Aan de bal is het een sterk team. Het speelt een beetje als Viitorul (dat Gent in de tweede voorronde uitschakelde, red), met veel beweging en techniek. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we zullen ons ervoor klaarstomen.”

Idiakez: “Waren toen betere ploeg”

Imanol Idiakez, de trainer van AEK Larnaca, moest zijn teleurstelling toch wat verbijten na de Europese exit van zijn team. De Cyprioten verloren vanavond de return van de derde voorronde in Gent met 3-0, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. "Net wanneer wij dicht bij de 0-1 waren, kwam Gent op voorsprong", jammerde de Spanjaard. "Dat was het kantelpunt."

"We begonnen de eerste twintig minuten erg goed aan de wedstrijd, maar daarna kwam Gent beter in zijn spel en zagen we af", analyseerde Idiakez. "Na de pauze waren wij de betere ploeg, maar Gent scoort dan op een slecht moment voor ons de 1-0. Spijtig. We probeerden nadien terug te slaan en de gelijkmaker te scoren, maar dat lukte niet meer. Gent maakte het vervolgens af. Niets aan te doen, dat is voetbal."

"Ik ben heel trots op mijn spelers, we hebben ons uiterste best gedaan en kunnen ons niet verwijten", vervolgde de Spaanse T1. "We hadden zowel tijdens de heen- als de terugwedstrijd onze momenten, maar lieten ze liggen. Dan weet je dat een sterk team als Gent dat afstraft. We voetbalden vandaag in een mooi stadion met veel fans tegen een stevige tegenstander. Die ervaring nemen we mee voor de komende maanden in het Cypriotische kampioenschap."