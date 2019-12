Thorup mist halve verdediging en David, maar laat geen twijfel: “Onze thuisreputatie eer aandoen” RN

11 december 2019

17u17 0 Europa League AA Gent-coach Jess Thorup laat er geen twijfel over bestaan: hij wil de groepsfase van de Europa League morgen tegen Oleksandrija afsluiten als groepswinnaar.

“Groepswinst zou niet alleen voordelen bieden bij de loting, het zou ons ook prestige bezorgen”, zegt Thorup. “Maar het wordt misschien wel één van de moeilijkste matchen in deze groep. Oleksandrija is al uitgeschakeld, maar als ik naar onze Oekraïners kijk, dan weet ik dat het jongens zijn die altijd vechten voor hun land en hun club. De spelers van Oleksandrija krijgen ook de kans om zich aan Europa te tonen, ik ben ervan overtuigd dat zij het ons zo moeilijk zullen maken als ze maar kunnen. Daar staat tegenover dat wij al héél lang niet meer verloren hebben in de Ghelamco Arena. We willen onze thuisreputatie eer aandoen.”

Thorup vindt het geen toeval dat zowel Gent als Wolfsburg en Saint-Etienne hun slechtste groepswedstrijd speelden tegen Oleksandrija. “Het is een team dat 90 minuten knokt. Ze spelen héél compact, ze hebben veel fysieke power en ze geven nauwelijks ruimte weg. Het wordt een strijd, met veel duels. Ze zijn bovendien gevaarlijk in de omschakeling. Ook tegen ons creëerden ze zo twee grote kansen. Ik ben er 100% zeker van dat het niet makkelijk wordt.”

Plastun

Thorup kan morgenavond geen beroep doen op Ngadeu (geschorst), Bronn (in de B-kern) en Derijck (geblesseerd), maar hij heeft vertrouwen in Plastun en Lustig, die straks allicht het centrale duo vormen. “We hebben de voorbije wedstrijden goed defensief werk geleverd, we vochten voor elke bal en we pakten een paar ‘clean sheets’. Lange tijd sprak iedereen over de offensieve kracht van AA Gent, met veel kansen en goals. Maar recent hebben we getoond dat we ook defensief uitstekend ons mannetje kunnen staan. We missen een paar spelers, maar ik ben zeker dat we het met onze ervaring achteraan tot een goed einde kunnen brengen. Ik heb Plastun nooit beter geweten dan nu. Elke bal die in de zestien komt, werkt hij weg, zowel met het hoofd als met de voeten. Ik ben er van overtuigd dat hij de jongens rond hem kan helpen.”

Offensief moet Thorup ook nog Jonathan David missen, maar Roman Bezus wierp zich tegen Zulte Waregem op als een sterke vervanger. “Roman speelde één van zijn beste matchen. Niet alleen omdat hij scoorde, maar ook door het werk dat hij leverde. Hij maakte sprints in de pressing, hij was sterk aan de bal en gaf blijk van goed positiespel. Ook in de combinatie was hij goed. Qua timing zit dat goed, laat ons hopen dat hij dit opnieuw kan brengen.”