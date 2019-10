Thorup gelooft in kansen van AA Gent tegen Wolfsburg: “Zijn van niemand bang” Redactie

23 oktober 2019

17u07

Bron: Belga 0 Europa League AA Gent en Wolfsburg delen na twee speeldagen met 4 punten de leiding in groep I van de Europa League. Morgenavond (18u55) staan beide teams tegenover elkaar in de Ghelamco Arena. "Als we eerste of tweede willen zijn, is dit een erg belangrijke wedstrijd", zegt Gentcoach Jess Thorup daags voor de ontmoeting met de co-leider uit de Bundesliga.

AA Gent bouwde inmiddels een stevige thuisreputatie op. Het sterkt Thorup in het geloof dat er kansen liggen tegen het team van de geblesseerde doelman Koen Casteels. "Als je elf keer op een rij wint, krijg je het zelfvertrouwen en het geloof dat het mogelijk is om zelfs de beste teams van Europa te verslaan. Het is nu onze kans om te tonen dat we Wolfsburg kunnen verslaan", onderstreepte de Deen.

Toch wordt dat niet vanzelfsprekend. "Ik heb gelezen dat ze bijna twintig wedstrijden niet verloren hebben. Ze vergelijken zich met Juventus. Dit is duidelijk een topteam", vindt Thorup. "Maar we hebben vertrouwen in onze manier van spelen. Over angst praten we niet. Dat woord nemen we niet in de mond, want we zijn van niemand bang. Toen ik de ploeg vandaag op het veld zag, waren ze aan het genieten Ze waren niet aan het klagen over vermoeidheid. Ze waren geconcentreerd en bereiden zich op de best mogelijke manier voor.”

“Ik heb een erg goed gevoel en denk niet dat het nodig zal zijn om morgen veel te zeggen. Zelf een motivatiespeech zal niet nodig zijn. Dit is een wedstrijd waar veel spelers naar uitkijken. We spelen tegen een van de beste teams van Europa op dit moment. Het is een uitdaging die iedereen wil aangaan. Iedereen is zo goed als mogelijk voorbereid. Ik kijk ernaar uit om te zien dat iedereen op niveau is, want dat zal nodig zijn om een kans te hebben.”

Gent en Wolfsburg zijn oude bekenden. In het seizoen 2015-2016 hielden die Wölfe de Buffalo's uit de kwartfinales van de Champions League. In Gent werd het 2-3, na onder meer een goal van Sven Kums die er ook nu weer bij is. Wolfsburg won ook de terugmatch met 1-0 maar sneuvelde daarna in de kwartfinale tegen Real Madrid.

Coach Wolfsburg laat niet in zijn kaarten kijken

Wolfsburg-coach Oliver Glasner liet niet in zijn kaarten kijken wat betreft de opstelling van zijn team, donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Gent. Alleen dat middenvelder Felix Klaus wegens ziekte de verplaatsing naar Gent niet maakte, wou de Oostenrijker kwijt.

“We spelen vier matchen op negen dagen tijd en het is dan ook wel het plan om enkele spelers te laten rusten. Maar of dat nu tegen Gent, of zondag in de competitiematch tegen Augsburg zal gebeuren, beslis ik donderdag pas.

Met vier punten deelt Wolfsburg de leiding in groep I met Gent. “Er wacht ons dus een moeilijke opdracht. Als we hetzelfde resultaat behalen als drie jaar geleden, zal je me zeker niet horen klagen.” In 2016 werd Gent in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Wolfsburg. De Duitsers wonnen toen in Gent met 2-3 en in eigen huis met 1-0.

Koen Casteels - op de rand van terugkeer bij Wolfsburg - blikt vooruit naar de clash:

