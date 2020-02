Thorup en Odjidja hoopvol voor terugwedstrijd: “Het wordt moeilijk, maar we maken kans” NVE/RN

21 februari 2020

19u38 0 Europa League Geen betreurde gezichten op de luchthaven bij die van Gent. Een nederlaag in Rome (1-0), maar alles is nog mogelijk in de Ghelamco Arena volgende week. Daar geloven ook Odjidja en Thorup volop in, al balen ze er wel van dat ze zelf niet tot scoren kwamen.

“We mogen tevreden zijn over de wedstrijd die we gespeeld hebben”, steekt Vadis van wal. “Natuurlijk zijn we een tikkeltje ontgoocheld dat we geen doelpunt hebben kunnen maken. Een uitdoelpunt had zeker mooi geweest, dat had nog meer perspectieven geboden voor de thuismatch. Het is wat het is, we moeten vooral positief zijn en in onze kansen geloven. Er is zeker nog iets mogelijk in onze Ghelamco Arena.”

“In het begin van de wedstrijd hebben we een tikkeltje te veel respect getoond, na het doelpunt zijn we er vol voor gegaan en hebben we getoond wie we zijn. Hopelijk hebben we in de thuiswedstrijd het geluk aan onze zijde en vliegt die bal er wel in”, aldus de middenvelder.

Thorup: “Het wordt moeilijk, maar we maken kans.”

Ook Jess Thorup zag voornamelijk goeie dingen en blikt hoopvol vooruit naar volgende week. “Ik ben trots op mijn team, we spelen een goeie wedstrijd, vooral de tweede helft. We vergeten de zeer belangrijke uitdoelpunt te scoren. Er zijn nog mogelijkheden in deze wedstrijd, het zal een open wedstrijd worden volgende week. Het enige wat ik jammer vind is dat we het uitdoelpunt niet scoren. Nu is het nog een gevaarlijk resultaat. Het wordt moeilijk, maar we maken kans.”